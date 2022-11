ASSE Mercato : Un jeune joueur envoie un signal fort à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2022 à 01:39

Un jeune joueur formé à l’ ASSE est revenu sur sa double signature et sa première saison en pro. Il se réjouit de faire partie du nouveau projet stéphanois.

Révélé ce début de saison avec l’ ASSE en Ligue 2, Louis Mouton s'est de nouveau confié sur la prolongation rapide de son contrat avec son club formateur. Il savoure ses deux signatures consécutives à l’AS Saint-Étienne. D’abord un premier contrat pro signé le 17 juin 2023, suivi d’une prolongation trois mois plus tard, précisément le 20 septembre 2022. Il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2025. « C’est allé vite, je ne m'y attendais pas forcément. J'arrivais en fin de contrat stagiaire, j'ai signé un premier contrat pro d'un an et le club est revenu vers moi pou m'a prolongé directement », a rappelé le milieu de terrain des Verts, dans un entretien avec Envertetcontretous.

ASSE Mercato : Louis Mouton parti pour faire une longue carrière à Saint-Étienne ?

En plus de la confiance du club ligérien, Louis Mouton fait partie des joueurs préférés de Laurent Batlles. Lancé par ce dernier avec l’équipe professionnelle, il a pris part à 13 matchs et a été titulaire 5 fois en 15 journées de championnat cette saison. Heureux de défendre les couleurs stéphanoises à 20 ans, le milieu défensif veut maintenant mériter la confiance de son entraineur et de son club de coeur. Il souhaite surtout s'installer durablement à l' ASSE. « C’était quelque chose que je voulais. C'était le moment où je me sentais prêt pour le niveau professionnel. Après, cela montre qu'ils avaient confiance en moi. Cela récompense mon travail. Maintenant ce n'est que le premier contrat pro, c'est ce que je considère. On sait tous qu'en signer un c'est bien, mais maintenant il faut en signer d'autres », a-t-il déclaré.

À noter que le frère cadet de Louis Mouton, Jules Mouton (milieu de terrain, 17 ans) est également pensionnaire du centre de formation de l' ASSE.