OM Mercato : Encore une mauvaise nouvelle dans le dossier Gerson

Publié par Ange A. le 24 novembre 2022 à 05:39

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le départ de Gerson de l’OM est encore loin d’être effectif. Le milieu devrait retourner au Brésil.

Indispensable sous Jorge Sampaoli, Gerson n’est plus que l’ombre de lui-même à l’Olympique de Marseille. Depuis le départ de l’Argentin et l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais, le milieu brésilien a changé de statut. D’abord repositionné un cran plus haut par son nouvel entraîneur, l’international auriverde a progressivement perdu sa place dans le onze. Le milieu âgé de 25 ans n’entre plus dans les plans de jeu du successeur de Sampaoli. Au vu de sa situation, son avenir est compromis en Provence. Un départ de Gerson ds cet hiver semble plus qu’inéluctable. Un retour à Flamengo, son ancien club, est annoncé depuis plusieurs semaines. Alors qu’un accord entre le joueur et le club carioca est évoqué, les négociations avec Marseille piétinent. La presse brésilienne vient de dévoiler la raison de la discorde entre les deux parties.

OM Mercato : Gerson hors de portée pour Flamengo ?

Selon les informations de Marcos Braz, le montant exigé par l’Olympique de Marseille est hors de portée pour Flamengo. Le journaliste d’ESPN assure que le club brésilien souhaite réellement rapatrier son ancien poulain. Mais il est refroidi par les exigences de l’OM. Le club phocéen voudrait récupérer les 20 millions d’euros investis sur Gerson l’été dernier. « Ce n’est pas bouclé pour Gerson. C’est très difficile pour les chiffres en raison du prix qui avait été payé par l’OM. Flamengo aimerait compter sur le joueur. Le joueur aussi. Mais ça ne marche pas comme ça », explique la source.

Aux dernières nouvelles, les dirigeants cariocas pourraient renoncer à cette piste onéreuse. Ces dernières heures, un intérêt de Flamengo pour Claudinho (Zenit Saint-Péterbourg) a été dévoilé par Globo Esporte. À défaut d’un retour au bercail, le milieu olympien pourrait découvrir La Liga. Nouvel entraîneur du FC Séville, Jorge Sampaoli voudrait enrôler son ancien protégé à Marseille.