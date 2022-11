Mercato OM : Flamengo trouve une alternative pour Gerson !

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2022 à 19:39

L’ OM et Flamengo font face à de gros obstacles pour finaliser le transfert de Gerson. En cas d’échec, le club carioca a déjà une solution de repli.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Gerson semble tout tracé du côté du Brésil. Titulaire incontournable à l’ OM la saison dernière, l’international national brésilien a été déclassé sous les ordres d’Igor Tudor. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas un grand fan du joueur, préférant miser sur d’autres options pour animer son secteur. Un traitement devenu insupportable pour le principal concerné, déterminé à se relancer sous d’autres cieux.

OM Mercato : Gerson est trop cher, Flamengo active un plan B

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ OM, Gerson a entamé par le biais de ses représentants des discussions avec son ancien club, Flamengo en vue d’acter son retour. Et après plusieurs jours de négociations, les deux parties sont finalement tombées d’accord sur les bases de son futur contrat. Le milieu de terrain de 25 ans semble donc bien parti pour faire son retour au sein de son ancien club.

Seulement, les désaccords économiques entre les deux écuries retardent l'opération. Et pour cause, la direction de l’Olympique de Marseille ne compte faire aucun sacrifice pour son joueur. Elle réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour son transfert. Un montant qui semble jusqu’ici hors de portée des dirigeants brésiliens. Et si l'opération Gerson venait à échouer cet hiver, le média brésilien Globo Esporte révèle que le club carioca tient déjà une solution alternative en la personne de Claudinho (25 ans).

Le milieu offensif du Zénith Saint-Pétersbourg enchaîne de belles performances en terres russes. La saison dernière, il avait notamment élu meilleur joueur du championnat de la Russie. Une belle récompense ainsi pour le Brésilien qui pourrait changer de club cet hiver. Le Flamengo serait très intéressé à l’idée de le rapatrier dès cet hiver. Tout dépendra sans doute de l’issue des négociations pour Gerson.