OM Mercato : L’Atalanta baisse le prix pour Ruslan Malinovskyi

Publié par Timothée Jean le 24 novembre 2022 à 12:25

Cible de l’ OM, Ruslan Malinovskyi voit enfin la porte s'ouvrir pour son départ. L’Atalanta Bergame demanderait moins d'argent pour le laisser partir.

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé du côté de l’ OM. Si les dirigeants de l'Olympique de Marseille souhaitent réduire leur effectif durant cette fenêtre de transferts, de nouveaux renforts sont également attendus. Comme l’a récemment indiqué Pablo Longoria, le club phocéen compte attirer au moins un nouveau milieu offensif afin de compenser la longue absence d'Amine Harit. Et pour ce faire, le choix des Marseillais se porterait sur Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi à un prix accessible pour Marseille

L’international ukrainien vit sans doute ses derniers mois au sein du club italien. L’été dernier déjà, il voulait quitter la Serie A afin de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. L’Olympique de Marseillais faisait alors figure de favori pour l’accueillir. L’idée d’inclure Cengiz Ünder dans le deal était même étudiée entre les deux écuries. Après une première tentative manquée, l’ OM compte donc revenir à la charge pour sa signature dès cet hiver. Et cette fois, ce deal a de sérieuses chances d’aboutir.

Si l’Atalanta Bergame avait fermé la porte l’été dernier à un départ de son milieu de terrain, les dirigeants italiens se retrouvent désormais dos au mur, puisque Ruslan Malinovskyi refuse jusqu’ici de prolonger son contrat, expirant en juin prochain. Les dirigeants de la DEA devront ainsi céder leur joueur dès cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison.

Et si un montant de 10 millions d’euros était évoqué pour son transfert, la direction de l’Atalanta Bergame aurait finalement revu ses exigences financières à la baisse. Selon les informations du journaliste italien Fabio Gennari, le club italien n’attendrait plus que 7 millions d'euros plus un pourcentage à la revente pour laisser filer son joueur. Ce prix demandé semble plus ou moins accessible à l’ OM. Le club phocéen devra tout de même faire face à la rude concurrence de Tottenham sur cette piste.