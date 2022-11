ASSE Mercato : Encore deux surprenants renforts chez les Verts

Publié par Ange A. le 25 novembre 2022 à 04:07

Après l’arrivée de nouveaux recruteurs, l’ ASSE est en passe de se renforcer ses rangs avec deux jeunes espoirs venus du Sénégal.

Lanterne rouge du championnat, l’AS Saint-Étienne entend étoffer ses rangs pour éviter une nouvelle relégation cette saison. Dans cette optique, les Verts ont acté les arrivées de Luis de Sousa et Jean Costa. Les deux hommes débarquent en tant que nouveaux recruteurs de l’ ASSE. Ils épauleront Loïc Perrin et Ilan au niveau du recrutement. Alors que le mercato d’hiver de Saint-Étienne s’annonce de nouveau agité, deux renforts semblent promis au club ligérien. Comme l’indique Peuple-Vert, c’est du côté de la réserve que les Verts devraient signer leurs premières recrues. Le média local pro-stéphanois indique en effet que deux Sénégalais sont à l’essai avec la réserve de Sainté. Il s’agit d’Abdou Salam Ndoye et Papiss Mbaye.

ASSE Mercato : Deux cracks sénégalais débarquent dans le Forez

Âgé de 21 ans, Abdou Salam Ndoye évolue au poste d’attaquant. Quant à Papiss Mbaye, il évolue au poste de latéral droit. Les deux joueurs débarquent en provenance du Guédiawaye FC, club sénégalais avec lequel l’AS Saint- Étienne a signé un partenariat. Reste maintenant à savoir s’ils auront de l’avenir avec l’ ASSE comme leurs prédécesseurs El Hadji Dieye ou encore Cheikh Fall. Alors que la réserve entraînée par Razik Nedder affronte Haut-Lyonnais ce samedi, Laurent Batlles va retrouver le groupe professionnel jeudi prochain.

Le technicien stéphanois disposera alors de trois semaines pour préparer le déplacement des Verts à Annecy. La rencontre se jouera le 26 décembre prochain. Le prochain adversaire du club du Forez pointe à la 15e place de Ligue 2 et reste sur trois matchs sans défaite, dont trois succès. La dynamique n’est pas la même pour la bande à Laurent Batlles. Elle reste sur deux revers en championnat. Un nouveau faux pas devrait compromettre davantage l’avenir de Batlles chez les Verts.