PSG Mercato : Nouvelle offensive de Paris pour un crack brésilien

Publié par Ange A. le 25 novembre 2022 à 07:07

Intéressé par la pépite brésilienne Endrick, le PSG pousse pour obtenir la signature du jeune attaquant prometteur de Palmeiras.

Le Paris Saint-Germain s’est lancé à l’assaut du phénomène brésilien Endrick. Âgé de 16 ans, l’attaquant flambe avec Palmeiras, son club formateur. Le crack U17 auriverde en est déjà à 9 réalisations et une passe décisive en 14 apparitions cette saison. De quoi taper dans l’œil des recruteurs parisiens et même ceux d’autres écuries européennes. Chelsea et le Real Madrid seraient également aux trousses du prodige auriverde.

Mais comme l’avait indiqué le père du joueur, seul Paris est passé à l’offensive pour boucler la signature d’Endrick. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses. De nombreux clubs de différents pays souhaitent le signer. Mais le PSG a déjà bougé », avait-il révélé. Mais à date, aucun accord n’a encore été trouvé comme le révèle Fabrizio Romano.

PSG Mercato : Paris passe la deuxième pour la signature d’Endrick

Le spécialiste du mercato assure que le Paris Saint-Germain ne compte pas pour autant abdiquer dans ce dossier. Le club de la capitale entend poursuivre les négociations afin de blinder cette pépite. Laquelle ne va rejoindre le Vieux continent qu’en 2024, une fois qu’elle aura atteint sa majorité. Son contrat actuel avec son club formateur court jusqu’en 2025. Sa valeur marchande est déjà estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Raison pour laquelle il urge pour les décideurs parisiens de sceller l’affaire avant que la valeur d’Endrick n’augmente encore sur le marché des transferts.

Outre ce dossier, l’une des priorités de Luis Campos cet hiver sera de recruter un nouveau défenseur central. Avec les récents pépins de Presnel Kimpembe, forfait pour le Mondial, le club francilien doit renforcer son arrière-garde. Surtout qu’avec la Coupe du monde en pleine saison, les rencontres vont s’enchaîner et les risques de blessure sont élevés.