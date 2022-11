Coupe du Monde : Kane, une bonne nouvelle tombe pour l'Angleterre

Publié par Jules le 25 novembre 2022 à 12:12

Ce soir, l'Angleterre affronte les États-Unis pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde et Harry Kane sera bien sur le terrain.

L'Angleterre s'est imposée assez largement contre l'Iran lors de la première journée du groupe B, sur le score fleuve de 6-2. Une rencontre qui a donné de la confiance aux Three Lions, même si leur attaquant phare, Harry Kane, n'a pas inscrit de but lors de cette démonstration de force des Anglais. Malgré tout, le buteur de Tottenham a affiché un bon niveau lors du premier match de cette Coupe du monde 2022, lui qui a délivré deux passes décisives face aux Iraniens.

Un temps incertain pour le prochain match de l'Angleterre, Harry Kane devrait être titulaire sur la pelouse ce soir pour le match des Three Lions face aux États-Unis. Une très bonne nouvelle pour Gareth Southgate, qui a confirmé la bonne forme du buteur anglais pour le prochain match. "Certains de nos gars[...] ont besoin de pousser un peu plus à certains moments, donc nous nous préparons toujours individuellement, mais il est définitivement dans une bonne forme".

Coupe du Monde : Un match important pour l'Angleterre dans le groupe B

En cas de victoire ce soir contre les États-Unis, l'Angleterre pourrait d'ores et déjà valider son accession aux 8es de finale de la Coupe du monde. Une motivation supplémentaire pour les Three Lions qui, s'ils arrivaient à finir à la première place, affronteraient le premier du groupe A, à savoir la poule du Qatar, des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur.

De leur côté, les Américains seraient bien inspirés de s'imposer contre l'Angleterre ou, au moins, de ramener un point, pour ne pas être distancés par les Pays de Galles, contre qui ils ont accroché un match nul lundi. De leur côté, les Gallois affrontent ce vendredi l'Iran, qui doit également rebondir pour espérer encore accrocher les 8es de finale. Les États-Unis pourront compter sur Timothy Weah, le joueur du LOSC, qui a réalisé un très bon match en début de semaine.

Où regarder Angleterre-États-Unis en streaming ?

Le match opposant l'Angleterre et les États-Unis se disputera ce soir à 20h. La rencontre sera diffusée sur TF1 et Bein Sport 1.