Barça Mercato : Xavi prend une grande décision pour Sergio Busquets

Publié par Thomas G. le 25 novembre 2022 à 20:13

Annoncé partant depuis le début de la saison, la légende du Barça, Sergio Busquets, pourrait voir son avenir en Catalogne remis en question.

Depuis le début de la saison, les dirigeants du FC Barcelone s’activent en coulisse pour préparer la succession de Sergio Busquets. La légende du Barça est en fin de contrat avec son club formateur en fin de saison. Après Gerard Piqué, une nouvelle page de l’histoire du FC Barcelone pourrait s’écrire dans les prochains mois. À 34 ans, Sergio Busquets est toujours un titulaire indiscutable au Barça et en sélection espagnole. Luis Enrique et Xavi s’accordent pour dire que l’international espagnol doit continuer à jouer au plus haut niveau.

Selon les informations du journal AS, l’entraîneur du FC Barcelone aurait demandé à Sergio Busquets de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Le technicien du Barça ne souhaite pas laisser partir le milieu de terrain de 34 ans en fin de saison. À l’heure actuelle, Sergio Busquets souhaiterait aller au terme de son contrat en Catalogne avant de s’engager en MLS. Xavi souhaiterait lui faire changer d’avis après la Coupe du monde pour éviter les offres d’un autre club.

Barça Mercato : Sergio Busquets pourrait contrecarrer les plans du FC Barcelone

Le FC Barcelone est à la recherche du successeur de Sergio Busquets depuis plusieurs mois et son avenir pourrait rebattre les cartes. Martin Zubimendi et Ruben Neves sont les deux cibles prioritaires pour succéder à l’international espagnol. En cas de prolongation de Sergio Busquets, le Barça pourrait abandonner ses pistes pour se concentrer sur l’achat d’un renfort offensif. Les Blaugranas pourraient ainsi passer à l'action pour recruter Rafael Leao qui est très apprécié par Joan Laporta.

L’éventuelle prolongation de Sergio Busquets pourrait également diviser en interne et remettre en question l’avenir de Frenkie de Jong. L’international néerlandais souhaite jouer en tant que sentinelle devant la défense, son poste de prédilection. Le départ de Sergio Busquets lui offrait une formidable opportunité de s’installer dans cette position. L’ancien prodige de l’Ajax pourrait reconsidérer son avenir au FC Barcelone s’il n’obtient pas gain de cause.