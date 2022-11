PSG Mercato : Un deal exceptionnel prend forme pour Ronaldo

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2022 à 19:43

Libéré par Manchester United après son interview fracassante, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre l'Arabie saoudite après avoir été associé au PSG.

Libre de tout contrat depuis mardi et sa rupture à l’amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a été annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain. Mais la star portugaise pourrait finalement prendre une toute autre destination. En effet, dans une interview accordée à la BBC, le ministre des Sports de l’Arabie saoudite, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, a publiquement lancé un énorme appel du pied au meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

« Tout est possible, j'aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans en Arabie », a déclaré le dirigeant saoudien. Et cela tombe bien puisqu’un club saoudien serait déjà prêt à offrir une fortune à CR7 pour l’attirer dès cet hiver.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo bientôt sous les ordres de Rudi Garcia ?

Le quotidien madrilène Marca a révélé jeudi que Cristiano Ronaldo songerait désormais à quitter l’Europe après son retour raté à Manchester United. À bientôt 38 ans et ne pensant pas encore à la retraite, le quintuple Ballon d’Or serait enclin à dire « oui » au club d’Al-Nassr, qui avait déjà tenté de le recruter l’été dernier. Associé au Paris Saint-Germain, Chelsea, Newcastle United et au Real Madrid, Ronaldo pourrait donc rejoindre l’Arabie saoudite après la Coupe du monde.

Il pourrait ainsi évoluer sous les ordres du coach français Rudi Garcia, qui s’est installé sur le banc du club basé à Riyad depuis juillet dernier. En cas d’accord, Al-Nassr serait disposé à offrir à Ronaldo un salaire pharaonique de 120 millions d’euros par saison. Récemment, le tabloïd britannique The Telegraph a révélé que l’Arabie saoudite ferait le forcing en coulisse pour convaincre l’ancien coéquipier de Karim Benzema. Candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2030, l’Arabie saoudite aimerait attirer le natif de Funchal pour en faire son illustre ambassadeur dans ce projet.