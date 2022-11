PSG Mercato : Cristiano Ronaldo vers un deal totalement surprenant

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2022 à 11:55

Pas dans les plans du PSG qui préfère Joao Félix, Cristiano Ronaldo, libéré par Manchester United, pourrait rejoindre une destination surprenante.

Comme il fallait s’y attendre avec son interview fracassante sur Talk TV, Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de Manchester United. « Suite à des échanges avec Manchester United, nous avons décidé d’interrompre le contrat. Je sens que le moment est arrivé d'affronter un nouveau défi », a expliqué l’international portugais après le communiqué officiel du club anglais annonçant leur rupture. Pour ce « nouveau défi », l’ancien attaquant des Red Devils se verrait bien rallier la Ligue 1 pour évoluer sous les ordres de Christophe Galtier, au Paris Saint-Germain.

À bientôt 38 ans, le quintuple Ballon d’Or aimerait s’offrir un dernier challenge majeur aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais selon le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, « le PSG n'est pas une destination possible pour Cristiano Ronaldo en janvier. Le club n'a aucun intérêt à le signer. Ils ont simplement d'autres cibles ». Qu’à cela ne tienne. Ronaldo ne compte pas raccrocher les crampons après son retour raté à Old Trafford et pourrait donc s’engager prochainement dans un nouveau club. Une destination plutôt surprenante pour la star du football mondial.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à rejoindre l’Arabie saoudite ?

D’après les informations divulguées ce jeudi par le quotidien madrilène Marca, Cristiano Ronaldo envisagerait sérieusement l’option de l’Arabie saoudite pour la suite de sa carrière, notamment le club d’Al-Nassr, qui avait déjà tenté de le recruter l’été dernier. En cas d’accord, CR7 évoluerait alors sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, et retrouverait d’autres anciennes figures de la formation phocéenne comme Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo.

Toujours selon la même source espagnole, Cristiano Ronaldo, qui devrait former un duo avec le buteur camerounais Vincent Aboubakar s’il rejoint effectivement les rangs du club basé à Riyad, devrait toucher un incroyable salaire de 120 millions d’euros annuels.