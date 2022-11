OM Mercato : Un favori se dégage pour la signature de Marcus Thuram

Publié par Timothée Jean le 26 novembre 2022 à 00:43

Courtisé par plusieurs clubs, dont l’ OM, Marcus Thuram prend le temps de la réflexion. Toutefois, un courtisan serait en pole position pour le recruter.

Actuellement avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Marcus Thuram attise la convoitise de plusieurs cadors européens. Certains d’entre eux ont déjà entamé des approches concrètes pour le convaincre de signer après le Mondial. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille qui s'est renseigné sur le joueur de 25 ans, notamment sur sa disponibilité.

OM Mercato : L’Inter Milan accélère pour Marcus Thuram

Auteur d’une première partie de saison très intéressante avec 10 buts en 15 rencontres de Bundesliga, Marcus Thuram arrive à la fin de son contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. L’ OM, en quête d’un nouvel avant-centre pour épauler Alexis Sanchez, se serait rapidement positionné sur ce dossier. Le président Pablo Longoria et son équipe auraient même fait du mondialiste tricolore une cible prioritaire pour cet hiver.

Toutefois, les Marseillais devront employer de gros moyens pour mener à bien cette opération. D'autant plus que la concurrence est féroce dans la course à la signature de l’ancien Guingampais. Alors que le Bayern Munich, Arsenal et Tottenham se sont récemment immiscés dans le dossier, c’est bien l’Inter Milan qui semble tenir la corde pour sa signature. Comme l’indique La Gazzetta Dello Sport, le club lombard est bien en pole position pour s’attacher les services de Marcus Thuram.

Les Nerazzurri ont dernièrement rencontré l’entourage du joueur en vue de le convaincre de signer. Et cette approche concrète de l’Inter Milan ne laisse pas insensible le jeune joueur, ce qui ne fait pas les affaires de l’ OM. Si les dirigeants italiens disposent d’un sérieux avantage sur la concurrence, rien n’est encore décidé pour sa signature. Pour l’heure, Marcus Thuram reste concentré sur son aventure en sélection nationale. Il souhaite prendre son temps avant de trancher pour sa future destination.