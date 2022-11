OM Mercato : Un crack sénégalais envoie un signal fort à Tudor

Publié par Ange A. le 26 novembre 2022 à 05:37

Convoqué pour la Coupe du monde avec le Sénégal, un attaquant a envoyé un message fort à Igor Tudor, l’entraîneur de l’ OM.

Bien qu’éliminé de toutes les compétitions européennes, l’Olympique de Marseille va de nouveau agiter le prochain mercato. Igor Tudor attend notamment des renforts pour atteindre ses objectifs de la saison. Les Olympiens visent un retour en en Coupe d’Europe, en occurrence la Ligue des champions, la saison prochaine. Raison pour laquelle Pablo Longoria compte offrir des renforts à Igor Tudor cet hiver. Le club phocéen pointe à la 4e place à la trêve, à un point du Stade Rennais (3e). Outre de nouvelles arrivées, une importante cague de départs est annoncée à Marseille. Plus dans les plans d’Igor Tudor, Gerson devrait faire l’objet d’un départ. Un retour à Flamengo est évoqué. Mais au vu du montant réclamé par Marseille, le club brésilien devrait lâcher l’affaire au profit d’autres prétendants du milieu auriverde. Poussé vers la sortie en été, Bamba Dieng devrait encore disposer d’un bon de sortie cet hiver. L’attaquant sénégalais actuellement au Qatar s’est illustré et a envoyé un signal à son club.

OM Mercato : Buteur au Mondial, Bamba Dieng s’offre un record

L’avant-centre de l’Olmpique de Marseille s’est illustré vendredi avec la sélection nationale. Bamba Dieng a en effet participé au succès du Sénégal contre le Qatar (3-1) lors de la 2e journée de la phase de poules. Le buteur de l’ OM est entré dans l’histoire du club grâce à sa première réalisation e Coupe du monde. L’attaquant de 22 ans a rejoint le cercle fermé des joueurs de Marseille ayant inscrit un but en Coupe du monde. Cela faisait huit ans qu’un Marseillais n’avait plus réalisé cette performance. Lors du Mondial au Brésil, André Ayew et Mathieu Valbuena avaient fait trembler les filets.

Buteur contre le Qatar, Bamba Dieng et le Sénégal restent en lice pour une place au second tour. Ils joueront leur avenr à ce Mondial lors de la dernière journée contre l’Équateur. Une nouvelle performance du Sénégalais ne devrait pas échapper aux recruteurs. Une bonne nouvelle pour le club phocéen qui espérer un nouveau chèque, à défaut de conserver son Lion condamné au banc sous Tudor.