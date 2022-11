PSG Mercato : Nouvelles révélations dans le dossier Endrick !

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 13:48

Surnommé le « nouveau Neymar » au Brésil, Endrick a fait l’objet d’une offre de la part du PSG. Mais rien n’est encore fait pour l’attaquant de Palmeiras.

Déterminé à mettre la main sur le prodige Endrick, le Paris Saint-Germain est déjà passé à l’offensive avec une offre concrète à Palmeiras. Dans une interview accordée au journaliste italien Fabrizio Romano, Douglas, le père du phénomène de 16 ans, a confirmé la proposition du club de la capitale française.

« Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses. De nombreux clubs de différents pays souhaitent le signer. Mais le PSG a déjà bougé », a confié le Brésilien. Alors que le natif de Brasilia ne pourra quitter son club formateur qu’en 2024, au moment de sa majorité, le Champion de France en titre aimerait rapidement boucler son transfert. Mais rien ne serait encore fait dans ce dossier.

Mercato PSG : Toujours pas d’accord entre Paris et Palmeiras pour Endrick

D’après les renseignements obtenus par le journaliste Fabrizio Romano, il n’y aurait toujours pas d'accord entre le Paris Saint-Germain et Palmeiras pour Endrick après l’offre annoncée. Si les rumeurs annoncent une proposition de 50 millions d’euros transmise par Luis Campos pour l’international brésilien des moins de 20 ans, le club de Sao Paulo se montrerait intransigeant puisqu’il compterait bel et bien encaisser le montant de la clause libératoire de son joueur, soit 60 millions d’euros.

Le spécialiste italien précise toutefois que malgré la concurrence de Chelsea et du Real Madrid, le leader du Championnat de Ligue 1 va encore pousser à l’avenir pour tenter de convaincre Endrick et Palmeiras. « Accord avec Endrick. Il n'y a toujours pas d'accord entre le Paris Saint-Germain et Palmeiras après l'ouverture de l'offre révélée par le père du joueur il y a quelques jours. Rien n'est fait. Le PSG poussera à nouveau – mais Chelsea et le Real Madrid restent dans la course pour signer la star brésilienne », explique Romano sur les réseaux sociaux.

Affaire à suivre donc…