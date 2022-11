RC Lens : Une superbe nouvelle confirmée en attaque

Publié par Dylan le 26 novembre 2022 à 16:48

Blessé depuis plusieurs mois au pied, un attaquant polonais du RC Lens s'est fait opérer cette semaine et a confirmé son envie de revenir au plus vite.

Un comportement exemplaire. Voilà le résumé de la pensée de Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens vis à vis de son buteur polonais Adam Buksa. Touché au pied en juin à la suite d'un match de Ligue des Nations, le joueur était déjà arrivé blessé dans le Nord. Transféré pour 6 millions d'euros en provenance du New England Revolution, il n'a pu participer qu'à 4 rencontres de Ligue 1 cette saison en tant que remplaçant.

Alors que sa blessure semblait guérir, le joueur a fait ensuite une rechute au niveau du pied quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Un véritable coup dur pour celui qui devait être appelé en sélection pour la dixième fois avec la Pologne, et pour la première fois en vue d'un Mondial. Avant ce destin tragique, Franck Haise avait déjà salué son professionnalisme : « Il veut voir tous les matchs pour se rendre compte de nos animations, la manière dont on défend et on attaque. Il y a des choses déjà ancrées. Il s’entraînait souvent en décalé, ce qui lui permet aussi de regarder les entraînements » avait déclaré le technicien de 51 ans en conférence de presse.

RC Lens : Opération réussie pour Adam Buksa

Le courage et l'abnégation d'Adam Buksa se traduit également par son envie de revenir vite en forme pour son équipe. Cette semaine, l'attaquant de 26 ans s'est fait opérer du pied avec succès et a tenu à le faire savoir à ses fans. Sur son compte Instagram, l'international polonais (9 sélections, 5 buts) a dévoilé un cliché rassurant depuis sa chambre d'hôpital où on le voit le pouce levé. Sous la publication, on peut lire « Wracamy do gry Step by step » qui se traduit par « On est de retour dans la partie, étape par étape ». Pour rappel, Adam Buksa devrait être indisponible au moins 3 mois selon L'Equipe.

Pendant ce temps, le RC Lens tente de préparer au mieux son mercato d'hiver. Si un premier départ devrait être acté au milieu de terrain avec Tom Ducrocq, les Sang-et-Or s'activent aussi pour s'offrir quelques renforts. Selon La Voix du Nord, le buteur belge Ken Nkuba (20 ans) intéresserait la direction du RCL. Il appartient au RSC Charleroi (première division belge) et a été l'auteur d'un but et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Les tensions autour du mercato devraient donc s'intensifier dans les prochaines semaines.