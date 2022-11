RC Lens Mercato : Un attaquant belge dans le viseur du RCL

Publié par Jules le 21 novembre 2022 à 16:37

Malgré sa deuxième place à la trêve, le RC Lens ne veut pas en rester là et travaille déjà sur de nouveaux renforts pour le prochain mercato hivernal.

Avec son excellent début de saison en Ligue 1, le RC Lens commence à rêver d'Europe et devrait œuvrer sur le marché des transferts pour décrocher cet objectif. Handicapé par plusieurs blessures depuis le début de la saison, le RCL a notamment finalisé le dossier menant à Julien Le Cardinal, défenseur du Paris FC arrivé contre un peu plus de 2 millions d'euros il y a quelques jours. Les Sang et Or ne devraient pas s'arrêter là et devraient continuer leurs emplettes dès cet hiver.

Malgré le bon début de saison des attaquants du RC Lens, notamment Florian Sotoca et Loïs Openda, les Lensois souhaitent tout de même attirer de nouveaux talents offensifs lors du prochain mercato. La nouvelle piste suivie par la cellule de recrutement mène à un joueur bien connu de la Ligue 1, notamment de l'ennemi juré, le LOSC, qui s'était déjà penché sur le profil de Ken Nkuba, désormais pisté par le RCL.

RC Lens Mercato : Le RCL s'intéresse à Ken Nkuba

Jeune attaquant belge de 20 ans, Ken Nkuba évolue actuellement en Belgique, du côté du RSC Charleroi. Auteur d'un but et de 4 passes décisives depuis le début de saison, l'ailier droit semble être un joueur d'avenir et pourrait être une arme supplémentaire pour Franck Haise afin de tenter d'accrocher l'Europe à l'issue de cet exercice. D'après La Voix du Nord, le RC Lens serait très intéressé par une arrivée du talent belge dès cet hiver.

Sous contrat avec Charleroi jusqu'en 2026, Ken Nkuba pourrait coûter cher au RC Lens au vu de son jeune âge et de son potentiel. Malgré cela, les Lensois, qui avaient déjà franchi le pas pour Loïs Openda, aujourd'hui sélectionné avec la Belgique pour la Coupe du Monde, pourraient retenter l'expérience de recruter un jeune belge.