OM Mercato : La future destination de Luis Suarez se précise

Publié par Timothée Jean le 26 novembre 2022 à 14:18

En grande difficulté à l’ OM cette saison, Luis Suarez risque de faire ses valises cet hiver. Une destination se dégage déjà pour l’accueillir.

Après une première partie de saison décevante, l’ OM compte profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer ses lignes. Au moins trois nouvelles recrues sont espérées à l’Olympique de Marseille lors de cette fenêtre de transferts. Mais avant d’attirer de nouveaux renforts, le club phocéen devra réduire sa masse salariale et renflouer ses caisses qui sont dans le rouge. C’est dans cette perspective que plusieurs joueurs non utilisés par Igor Tudor sont poussés vers la sortie.

OM Mercato : Luis Suarez, priorité offensive de Cadix

Si Gerson figure sur cette liste de candidats au départ, un autre attaquant de l’ OM se rapproche lui aussi de la porte de sortie. Il est question de Luis Suarez. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Grenade, l’attaquant colombien n’est pas parvenu à se monter à la hauteur des attentes placées en lui. En déboursant 10 millions d’euros pour son transfert, les Marseillais pensaient réaliser une très belle affaire en attaque. Hélas, après des débuts encourageants, l’enthousiasme a laissé place au doute concernant son apport offensif.

Confronté à des difficultés économiques, l’Olympique de Marseille ne serait donc pas contre l’idée de céder Luis Suarez dès cet hiver. D’autant plus que l'attaquant de 24 ans conserve toujours une belle cote en Espagne. Elche CF se serait récemment manifesté pour offrir un nouveau rebond au natif de Santa Marta. Mais selon les dernières informations du média espagnol El Desmarque, c’est bien Cadix (19e de Liga) qui est en pole position pour s’attacher les services de Luis Suarez.

La source explique que le club andalou a fait du buteur marseillais une cible prioritaire pour son prochain mercato hivernal et préparerait même déjà une offre pour le recruter au plus vite. Reste à savoir s’il s’agira d’un prêt ou d’un transfert sec. Les dirigeants de Cadix devront étudier les exigences financières de l’ OM et évaluer la faisabilité de cette opération avant de passer à l’offensive.