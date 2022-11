OM Mercato : C’est confirmé, Gerson de retour à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 26 novembre 2022 à 12:18

Alors qu’il était proche de rejoindre Flamengo, Gerson devrait finalement revenir à l’ OM. C’est son père et agent, Marcao, qui l’évoque.

Décidément, le feuilleton Gerson est riche en rebondissements. Agacé par son faible temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor, l’international brésilien a séché le déplacement de l’ OM à l’AS Monaco (3-2) pour se rendre au Brésil. De retour dans son pays natal, le milieu de terrain marseillais a rapidement rencontré les dirigeants de Flamengo afin de finaliser les derniers détails de son transfert.

OM Mercato : Le père de Gerson confirme son retour à Marseille

Tout semblait donc bien engagé entre les différentes parties. Gerson a conclu un accord avec les dirigeants brésiliens sur les bases de son futur contrat et il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d'entente avec l’Olympique de Marseille pour finaliser cette opération. Sauf que les Marseillais ne comptent faire aucun cadeau au club brésilien. L’ OM réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour acter le transfert de son joueur. Un montant que Flamengo refuse jusqu’ici de dépenser. Au point où les négociations entre les deux écuries sont à l'arrêt.

Cette tendance a été confirmée dernièrement par Marcos Braz, vice-président de Flamengo. Dans ces conditions, Gerson devra faire une croix sur son transfert au sein du club carioca. Le milieu offensif brésilien est même attendu à la Commanderie pour la reprise de l’entraînement, le 30 novembre prochain. D’ailleurs, le père et agent du joueur ne se fait pas d’illusion. Alors qu’il assurait récemment que ce deal était bouclé, Marcao se rétracte, en assurant qu’il faudra désormais tourner la page de ce transfert manqué et se concentrer sur son aventure à Marseille. « On doit oublier cet épisode et regarder de l’avant », a-t-il confié dans des propos rapportés par SportMed Tv.

En clair, les chances de voir Gerson rejoindre Flamengo cet hiver sont quasiment nulles. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, l’ancien joueur de l’AS Rome fera son retour dans la cité phocéenne dans les prochains jours. Cela ne garantie pas pour autant que le milieu offensif brésilien ne sera pas vendu cet hiver. D'autres prétendants, tels que le FC Séville et West Ham, seraient toujours à l'affût pour sa signature...