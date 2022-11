OM : Une légende du club tacle Marseille et sa ferveur !

Publié par Dylan le 26 novembre 2022 à 18:18

Un ex-attaquant de l'OM a tourné le dos aux Phocéens en critiquant l'ambiance des supporters. Pour lui, la plus grande ferveur ne se trouve pas à Marseille.

Les supporters marseillais ne vont pas apprécier. Réputés pour leur ferveur, ils n'ont pas eu les faveurs d'une légende de l'OM toujours en activité. Il s'agit de Bafétimbi Gomis, qui avait inscrit 21 buts pour sa dernière saison sous le maillot phocéen en 2017. Celui qui joue désormais du côté de Galatasaray s'est donc attiré les foudres en critiquant l'ambiance au Vélodrome. Du moins, il l'a fait malgré lui.

C'est en comparant la ferveur saoudienne et la ferveur olympienne que Gomis a étonné. Dans un entretien pour L'Equipe samedi, le buteur de 37 ans a affirmé que la passion du football était beaucoup plus forte dans le pays du Moyen-Orient : « Je dirais qu'il y a encore plus de passion qu'en Turquie ou qu'à l'OM, car le foot a une place plus importante. Il y a moins de musiciens, de personnes connues. Si tu es d'Al-Hilal, tu ne peux pas te promener dans la rue. On m'a chéri d'amour » a-t-il déclaré, rappelant son passage à Al-Hilal entre 2018 et 2022.

Bafétimbi Gomis préfère l'Arabie Saoudite à l'OM

En arrivant en Arabie saoudite, Bafétimbi Gomis a donc été encore plus conquis par l'accueil et l'ambiance qu'en Europe. Si le choix peut surprendre, Bafé a néanmoins rassuré sur l'écart de niveau avec la Ligue 1 tout en valorisant les joueurs saoudiens : « L'équipe nationale, c'est en majorité des joueurs d'Al-Hilal. Ces gars ont gagné deux C1 asiatiques et sont habitués aux matchs à forte pression, même si le niveau saoudien n'est pas celui de la Ligue 1. Ils ont cette obligation de gagner, cette pression permanente ».

Nul doute que les propos tenus sur l'ambiance phocéenne devraient en tout cas faire réagir les supporters marseillais, à l'heure où l'Olympique de Marseille tente de préparer au mieux le mercato hivernal. L'attaquant colombien Luis Suarez pourrait d'ailleurs partir selon le quotidien espagnol El Desmarque.