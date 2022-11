PSG Mercato : Endrick, Paris lâche une réponse monumentale au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2022 à 14:52

Alors que Xavi, coach du Barça, se montre optimiste pour une arrivée d’ Endrick au Barça, le PSG serait prêt à faire une folie pour le prodige de Palmeiras.

À seulement 16 ans, Endrick affole déjà presque tous les grands clubs européens. Alors que la pépite de Palmeiras ne pourra quitter son pays qu’en 2024, au moment de sa majorité, le Real Madrid, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’activent déjà pour boucler son transfert. Dans cette bataille, Xavi Hernandez a fait une annonce fracassante sur ce dossier ce samedi. À la faveur d’une interview accordée à la chaîne ESPN, l’entraîneur du club barcelonais a assuré avoir personnellement parlé avec le jeune attaquant brésilien et espère le voir prochainement sous les couleurs blaugranas.

« Nous avons parlé avec son père et directement avec le joueur. J’ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. Nous voulons du talent et c’est un talent, capable de faire la différence. Il marque, il dribble, il a une capacité brutale à faire la différence. C’est un joueur du présent, qui joue déjà dans le championnat brésilien, et aussi du futur. C’est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît déjà le projet que nous avons à Barcelone. Nous sommes en train de discuter et nous espérons qu’il deviendra notre joueur. Ça dépend de lui. Ça dépend toujours du joueur. Normalement, un joueur finit par jouer là où il veut jouer », a confié le technicien espagnol.

Un message reçu 5 sur 5 par les autres prétendants de celui qui est déjà surnommé « le nouveau Neymar » au Brésil, notamment du côté du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Luis Campos prêt à faire une folie pour Endrick ?

Il y a quelques jours, le père d’Endrick avait ouvertement déclaré que le PSG était le seul club à ce jour à avoir formulé une offre concrète à Palmeiras pour son fils. Et ce dimanche, le quotidien madrilène Marca précise que Luis Campos aurait transmis un chèque de 80 millions d’euros à la formation de Sao Paulo afin de s’attacher les services du natif de Brasilia, dont la clause libératoire est pourtant fixée à 60 millions d’euros. Une information confirmée par le journal AS, qui indique Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient prêts à tout pour mettre la main sur le nouveau phénomène auriverde. La source espagnole ajoute aussi que Chelsea aurait également bougé ses pions sur cette piste.

Affaire à suivre donc…