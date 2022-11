Stade Rennais : Une pépite du SRFC buteur avec son pays !

Publié par Enzo Vidy le 28 novembre 2022 à 11:38

À l'occasion du deuxième match de son pays lors du Mondial, une pépite du Stade Rennais a inscrit son premier but en Coupe du monde.

Hier après-midi, la Croatie jouait très gros face au Canada lors de la deuxième journée des phases de groupe de la Coupe du monde. Rapidement menés 1-0 sur un but d'Alphonso Davies à la 2e minute, les Croates ont réussi à inverser la tendance en fin de première période grâce à Andrej Kramaric et Marko Livaja à la 36e et 44e minute.

Assommés, les Canadiens vont sombrer en seconde période avec notamment le doublé d'Andrej Kramaric à la 70e minute bien servi par Ivan Perisic qui porte le score à 3-1 pour la Croatie. Malgré ce net avantage en fin de match, le sélectionneur croate décide de faire rentrer du sang neuf à la 86e minute, avec un certain Lovro Majer. Huit minutes plus tard, sur une contre-attaque dévastatrice, Mislav Orsic se retrouve seul face au portier canadien, et décide de servir le milieu de terrain rennais qui n'a plus qu'à propulser le ballon au fond des filets pour permettre à son équipe de s'imposer 4-1 face au Canada, et de prendre la tête de son groupe.

Stade Rennais : Lovro Majer va jouer gros avec la Croatie face à la Belgique

Jeudi prochain, Lovro Majer et la Croatie joueront leur qualification face à la Belgique de Kevin De Bruyne, défait par le Maroc 2-0 hier en début d'après-midi. Les Croates, 1er de leur groupe, ne possèdent qu'un point d'avance sur les Diables Rouges qui sont 3e. Entre ces deux nations, une seule pourra se qualifier en 8es de finale de la Coupe du monde, et le duel s'annonce déjà palpitant. Si Lovro Majer devrait démarrer sur le banc jeudi prochain, il pourrait grandement apporter s'il est amené à rentrer en seconde période. Grâce à ce but inscrit, le milieu de terrain Rouge et Noir s'offre son quatrième but avec la Croatie.