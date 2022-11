Equipe de France : Marseille, SRFC, un gros turnover annoncé

Publié par Thomas le 28 novembre 2022 à 08:39

Déjà qualifié pour les 8es de finale du Mondial 2022, l' Équipe de France devrait se présenter avec un onze remanié face à la Tunisie, mercredi.

Le plus dur est fait pour les Bleus, premiers qualifiés de la Coupe du Monde pour les 8es de finale. Auteurs d’une prestation sérieuse contre leur bête noire, le Danemark (2-1), les hommes de Didier Deschamps abordent leur troisième et dernière rencontre de groupe face à la Tunisie avec plus de sérénité. Si l’objectif de terminer premier reste inchangé, l’ Equipe de France devrait voir son onze de départ grandement remanié, avec plusieurs cadres mis au repos.

D’après les informations de L’Equipe, des changements importants sont à prévoir dans tous les compartiments de jeu ce mercredi contre les Aigles de Carthage. « Il y aura évidemment des changements pour le match face à la Tunisie », annonçait hier le sélectionneur tricolore au micro de Téléfoot.

Équipe de France : Un joueur du Stade Rennais et de l’OM annoncés titulaires

Parmi ces choix opérés par Didier Deschamps, le quotidien sportif indique que le capitaine Hugo Lloris devrait débuter sur le banc au profit de son compère de toujours, Steve Mandanda. Un temps écarté des convocations de l’Equipe de France, l’expérimenté portier du SRFC fera son grand retour dans le onze des Bleus. Avec la blessure et le forfait de Mike Maignan, l’ancienne figure de Marseille est devenue le numéro 2 en sélection, passant devant Alphonse Areola. Un choix logique quand on connaît ses performances cette saison du côté du Stade Rennais.

En défense, le très bon Dayot Upamecano devrait souffler contre les Tunisiens et laisser sa place à Ibrahima Konaté. Raphaël Varane devrait lui débuter pour engranger du temps de jeu après sa blessure. Au milieu cependant, Deschamps prévoit de laisser au repos ses deux hommes forts du début de compétition, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. La paire de l’entrejeu sera remplacée par deux joueurs de Ligue 1, Mattéo Guendouzi et Youssouf Fofana. En attaque, L’Equipe annonce que seul Ousmane Dembélé devrait être remplacé, probablement par l'ex-joyau du FC Nantes, Randal Kolo Muani.

Compo probable de l’ Équipe de France contre la Tunisie

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : J. Koundé, I. Konaté, R. Varane, T. Hernandez

Milieux de terrain : M. Guendouzi, A. Griezmann, Y. Fofana

Attaquants : R. Kolo Muani, O. Giroud, K. Mbappé