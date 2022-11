LOSC Mercato : Plusieurs grosses écuries scrutent Jonathan David

Publié par Jules le 28 novembre 2022 à 14:20

Alors qu'il est l'un des deux seuls joueurs du LOSC a participé à la Coupe du monde, Jonathan David est très observé dans cette compétition.

Malgré les quelques espoirs et les bonnes choses qu'a montré le Canada, notamment contre la Belgique, Jonathan David et ses coéquipiers ont été éliminés de la Coupe du monde par la Croatie hier, après une lourde défaite (4-1). Une triste fin pour l'attaquant du LOSC qui espérait sûrement faire mieux durant ce Mondial, le premier auquel les Canucks participent depuis 1986.

Même s'ils ont été vaincus à deux reprises pour leurs deux premiers matchs, cela n'a pas empêché le Canada de montrer de belles choses. Cependant, leur attaquant phare, Jonathan David, n'a pas encore trouvé le chemin du filet dans cette Coupe du monde, tandis qu'il ne lui reste qu'un match pour ouvrir son compteur dans ce Mondial. Un match qui opposera les Canucks au Maroc, qui tentera de conserver sa première place dans ce groupe.

LOSC Mercato : De grosses écuries suivent la Coupe du monde de Jonathan David

Très bon avec le LOSC, Jonathan David est très suivi lorsqu'il évolue en Ligue 1, et plusieurs clubs européens étaient déjà intéressés par la perspective de s'offrir le buteur canadien. Comme le révèle Ekrem Konur, cet intérêt semble s'être poursuivi à la Coupe du monde puisqu'il assure que plusieurs gros clubs européens scrutent de très près le buteur des Canucks dans ce Mondial, tandis que Lille a déjà trouvé son remplaçant, en la personne de Fran Navarro, évoluant à Gil Vicente au Portugal.

Selon le journaliste turc, six clubs suivraient de très près les performances du joueur de Lille durant cette Coupe du monde. En effet, Manchester United, Everton, Tottenham, Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich seraient tous intéressés par l'attaquant du LOSC. Reste à voir si les performances de Jonathan David, toujours en quête d'un but, ont satisfait les exigences de ces grands clubs européens.