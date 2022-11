OL : Coupe du Monde, le Cameroun de Toko Ekambi peut y croire

Publié par Jules le 28 novembre 2022 à 14:01

Aujourd'hui, l'attaquant de l'OL, Karl Toko-Ekambi, affrontait la Serbie pour le deuxième match du Cameroun dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

C'était l'un des chocs de cette journée de Coupe du monde, le Cameroun affrontait la Serbie dans un match décisif pour les deux équipes. En cas de défaite de l'une ou de l'autre, la sélection vaincue aurait tout simplement été éliminée du Mondial 2022 dès le deuxième match. Néanmoins, après un match à rebondissements, les deux formations se sont quitté sur un spectaculaire match nul (3-3), laissant des espoirs à Karl Toko-Ekambi, l'un des deux seuls joueurs de l'OL a participé à cette édition.

Karl Toko-Ekambi était bel et bien titulaire avec le Cameroun pour ce match, tout comme Jean-Charles Castelletto (FC Nantes) autre joueur de Ligue 1 qui a débuté cette rencontre importante. À l'inverse de l'attaquant de l'OL, le défenseur nantais s'est montré particulièrement décisif, inscrivant le premier but du Cameroun et délivrant la passe décisive sur le deuxième but des Lions indomptables.

OL : L'avenir de Karl Toko-Ekambi à la Coupe du monde se jouera contre le Brésil

Bien que le Cameroun de Karl Toko-Ekambi ait sauvé sa peau, rien n'est encore joué pour la qualification, loin de là. En revenant dans ce match où les Camerounais ont été menés par deux buts d'avance, les Lions Indomptables ont simplement évité une élimination dès le deuxième match et joueront donc leur avenir contre le Brésil, contre qui Toko-Ekambi devrait retrouver Lucas Paqueta, qu'il a connu à l'OL.

Tandis que le Brésil affronte la Suisse aujourd'hui, les Camerounais et l'attaquant de l'Olympique Lyonnais auront surement les yeux rivés sur leurs écrans pour trouver une solution au problème qui se tient devant eux. Quoi qu'il arrive, le Cameroun devra s'imposer face à la Seleçao pour espérer voir un huitième de finale de Coupe du monde, ce qui n'est plus arrivé depuis 1990. De son côté, Karl Toko-Ekambi tentera de performer, tandis que l'attaquant de l'OL n'a pas encore ouvert son compteur dans cette Coupe du monde.