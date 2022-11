OL : Polémique autour de la Coupe du monde, Aulas prend position

Publié par ALEXIS le 28 novembre 2022 à 11:50

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a promis de s’exprimer sur la polémique autour de l’organisation de la Coupe du monde, mais quand il sera à Doha.

La polémique sur les libertés et les droits de l’homme autour de la Coupe du monde au Qatar fait débat. Plusieurs personnalités ont pris position sur ces questions dans le pays organisateur du Mondial. Interrogé pour donner son avis sur la polémique autour de la compétition, le président de l’ OL a annoncé qu’il prendra la parole dès qu’il sera sur place à Doha, car indique-t-il : « En tant que membre du Comité exécutif la FFF, j'ai aussi un devoir de réserve. »

Jean-Michel Aulas veut d’abord s’imprégner de la réalité des faits qui sont dénoncés dans le pays du Golfe, avant de donner son opinion. « Une fois qu'on est sur place, on peut aussi s'exprimer alors qu'en restant à la maison, il n'y a pas la même force. J'ai un Conseil d'administration de l'ECA (Association européenne des clubs) à Doha qui me permettra d'aller voir ce Mondial et de dire un certain nombre de choses, car on a tous au fond du cœur plein de choses à dire […]. Soyons patients et je suis sûr qu'il y aura des prises de parole dans le sens que l'on attend tous », a-t-il déclaré, lors de la visite de la ministre des Sports, à Décines.

OL : Jean-Michel Aulas a parlé des libertés au Qatar avec la ministre Oudéa-Castéra

Le président de l’Olympique Lyonnais a assuré qu’il se tient prêt à défendre les valeurs véhiculées par le football. « On essaye depuis 35 ans d'apporter au football des choses qu'il n'a pas toujours eues, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs. C'est toujours difficile lorsqu'on a de grandes responsabilités de parler des valeurs plutôt que des performances, donc on tente d'avoir les deux », a laissé entendre Jean-Michel Aulas, tout en dévoilant les sujets abordés avec Amélie Oudéa-Castéra. « Nous avons parlé des libertés au Qatar, de l'énergie, de la formation, de la jeunesse. »