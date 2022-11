PSG : Le Paris SG officialise une importante signature pour l’avenir

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2022 à 13:20

En marge des tractations autour du marché des transferts, le PSG travaille aussi sur la pérennité du club avec l’officialisation d’une importante signature.

Sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain continue d’étendre son influence sur le marché asiatique, notamment en Chine. Ce lundi, le club de la capitale a notamment annoncé la signature d’un nouveau partenariat régional avec le groupe Mengniu, la principale marque laitière chinoise. Grâce à l’expertise mondialement reconnue du PSG, ainsi que son savoir-faire dans la formation, les deux parties espèrent continuer à soutenir les jeunes footballeurs chinois, fournir une plate-forme plus large et des opportunités de communication pour le football chinois, et aider davantage de jeunes Chinois à profiter des joies du football.

« Ce partenariat offre une excellente opportunité pour le Paris Saint-Germain de s’intégrer davantage dans la vie quotidienne des supporters chinois, tout en permettant à Mengniu et au club de contribuer au développement du football parmi les jeunes en Chine », explique Sébastien Wasels, directeur général Asie-Pacifique du Paris Saint- Germain, dans un communiqué publié sur le site officiel du Champion de France en titre.

PSG : Messi et Mbappé, nouveaux ambassadeurs de Mengniu

Outre le Paris Saint-Germain, le Groupe Mengniu est devenu le sponsor mondial officiel des Coupes du Monde 2018 et 2022 et s’est engagé avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, comme ambassadeurs de la marque. De plus, le Groupe Mengniu vise à s'appuyer sur le savoir-faire mondialement reconnu du Paris Saint-Germain pour développer les talents du football afin de soutenir le développement du football auprès des jeunes en Chine. Le secrétaire adjoint du Parti et PDG du Groupe Mengniu Gr, Li Pengcheng, n’a pas caché son bonheur après la signature du partenariat avec Nasser Al-Khelaïfi.

« C'est un honneur d'être le partenaire du Paris Saint-Germain en Chine, le Paris Saint-Germain est l'un des clubs de football les plus titrés d'Europe, avec un système de formation professionnelle des jeunes de classe mondiale. Nous travaillerons avec le Paris Saint-Germain et le porte-parole de la marque de l'équipe, pour générer à l'avenir plus de footballeurs stars, tout en apportant plus de santé et de bonheur aux consommateurs mondiaux », a déclaré le dirigeant chinois.