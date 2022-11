PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi confirme une révolution au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2022 à 17:37

La grosse rumeur lancée ce week-end par le quotidien L’Équipe est désormais confirmée par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Après Colony Capital, un autre fonds d’investissement américain va-t-il intégrer le capital du Paris Saint-Germain dans les mois à venir ? Selon les informations livrées samedi par le journal L’Équipe, un consortium américain, dont l’identité n’a pas été révélée, serait en négociations avec le Qatar pour acquérir 10 à 15% des parts du PSG contre un chèque de 300 millions d’euros. Le journaliste Ben Jacobs du média CBS Sports confirme la nouvelle, mais précise que QSI, propriétaire exclusif du club de la capitale française, ne compte pas céder une grande part de leurs actions. Une tendance confirmée en personne par Nasser Al-Khelaifi, le président des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : QSI prêt à céder une part minoritaire du capital du club

Invité de la chaîne Talk Sport, Nasser Al-Khelaïfi a répondu ce lundi aux rumeurs sur l’éventuelle entrée d’un fonds d’investissement américain dans le capital du Paris Saint-Germain. S’il dément fermement un départ potentiel de QSI, le président de l’ECA (Association Européenne des Clubs) a tout de même laissé entendre qu’un accord pourrait être trouvé avec un nouvel actionnaire minoritaire. « Si on a eu une offre de 4 milliards d’euros ? On a même une offre de plus de 4 milliards d’euros, mais nous ne vendrons pas le club… Mais pourquoi pas un petit pourcentage ! Nous réfléchissons par ailleurs à différentes offres… », a expliqué l’homme d’affaires qatari de 49 ans.

Racheté pour 70 millions d’euros en 2011, le Paris SG vaut aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros, selon NasserAl-Khelaïfi qui insiste sur le fait qu’il n’est pas question pour QSI de se désengager après la Coupe du Monde au Qatar comme annoncé depuis plusieurs mois. « Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n’avons que de l’argent à dépenser. Ce n’est pas vrai. Nous avons mis 70 millions d’euros dans le club. Aujourd’hui, il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l’ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C’est une bonne affaire, une affaire fantastique », a-t-il ajouté.