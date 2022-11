Coupe du monde : Benzema pourrait revenir en Equipe de France !

Publié par Thomas le 28 novembre 2022 à 15:50

Annoncé forfait pour la Coupe du monde au Qatar avec l'Equipe de France, Karim Benzema récupérerait plus rapidement que prévu et pourrait revenir en Bleus.

Et si Karim Benzema réintégrait le groupe de l’Equipe de France d’ici la fin de la Coupe du monde au Qatar ? Si l’idée semblait impossible la semaine dernière, l’hypothèse d’un retour de Nueve en Bleus commence à prendre de l’ampleur. Blessé avec le Real Madrid, l’attaquant tricolore avait connu une rechute en début de rassemblement, poussant Didier Deschamps à annoncer son forfait pour le reste de la compétition.

Seulement, le Ballon d’Or 2022 semblerait se remettre plus rapidement que prévu de sa déchirure musculaire à la cuisse gauche. D’après plusieurs sources espagnoles concordantes, Karim Benzema serait sur le chemin du retour et postulerait à un retour en Equipe de France en vue du Mondial. Une thèse confirmée par RMC Sport ce lundi, qui rappelle que l’attaquant madrilène apparaît toujours sur la liste des Bleus lors des rencontres au Qatar. Le FFF a en effet décidé de laisser le joueur de 34 ans dans le groupe malgré sa blessure pour qu’il puisse bénéficier du titre de champion en cas de sacre final.

Equipe de France : Seul Deschamps sera décisionnaire pour un possible retour de Benzema

Si Karim Benzema peut théoriquement rejoindre les Bleus en cours de compétition grâce à son inscription sur la liste officielle, au même titre de Christopher Nkunku, le Nueve n’est pas assuré d’une telle opération, et pour cause, seul le sélectionneur tricolore peut prendre cette décision. Alors que les Bleus démarrent en fanfare leur Coupe du monde avec déjà deux succès en deux rencontres, Didier Deschamps semble plus que jamais conquis par ses forces en présence et pourrait craindre un déséquilibre avec l’arrivée en cours de route de KB9.

Si le Ballon d’Or a un impact footballistique indéniable sur l’Equipe de France, changer un système plutôt convaincant en pleine compétition pourrait tout simplement saborder la sélection. Une décision devrait ainsi être prise par la FFF et son entraîneur après la rencontre face à la Tunisie, ce mercredi.