PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce vouloir quitter le Parc des Princes

Publié par Thomas le 29 novembre 2022 à 09:06

Interrogé ce mardi par MARCA, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que le PSG pensait se séparer du Parc des Princes et se cherchait un nouveau stade.

Coup de théâtre au Paris Saint-Germain. Même en pleine Coupe du Monde, le club de la capitale fait parler de lui, cette fois-ci sous l’impulsion de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Après que des rumeurs de vente aient récemment émergé, plusieurs médias évoquent depuis peu la possibilité de voir Paris quitter son stade de toujours, le Parc des Princes.

Véritable emblème du club mais également de la ville, l’enceinte aux 48 000 places ne fait plus les affaires des dirigeants de QSI, d’une part à cause de sa rentabilité mais aussi et surtout de son nombre de place, qui dénote avec le reste des géants européens. Situé au bord du périphérique parisien, le Parc voit son projet d’agrandissement compromis par le peu d’air urbaine disponible dans ce secteur. « J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur. Chaque grand club possède un stade avec minimum 80 000 spectateurs. On ne veut pas prendre du retard », évoquait en 2021 Nasser Al-Khelaïfi. Seulement, des conflits internes avec la ville pourraient pousser le Qatar à abandonner le projet, initialement prévu pour après 2024.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi confirme chercher un nouveau stade !

Dans un entretien accordé au journal espagnol MARCA, le boss du Paris SG a confirmé son intention de trouver une nouvelle enceinte ces prochaines années. " Nous cherchons d’autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus bienvenus au Parc des Princes. Ils (la Municipalité) jouent avec nous et nous en sommes fatigués. " Comme évoqué plus haut, le projet de l’ancien tennisman est de faire du Parc des Princes un stade révolutionnaire en Europe. Seulement, pour ce faire, ce dernier doit racheter à la ville de Paris le stade mais peine à trouver un terrain d’entente. La semaine dernière, L’Equipe évoquait une offre de 40 millions d’euros de la part de QSI quand Paris demande près de 350 millions d’euros. De quoi entrevoir un départ inévitable du Parc des Princes pour le PSG ?