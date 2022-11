OGC Nice Mercato : Une recrue passe aux aveux sur sa situation

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 15:39

Recruté par l’ OGC Nice cet l’été pour reconstituer le prolifique duo avec Andy Delort, Gaëtan Laborde reconnait sa première moitié de saison ratée, mais reste optimiste.

Une année après avoir recruté Andy Delort au Montpellier HSC, pour un montant de 10 millions d'euros, la direction de l’ OGC Nice a fait venir son ancien coéquipier Gaëtan Laborde sur la Côte d’Azur. Il a été transféré du Stade Rennais contre 15 millions d'euros, le dernier jour du mercato estival 2022. Le Gym a réalisé cette grosse opération, afin de reconstituer à Nice, le décisif duo formé par les deux attaquants au Montpellier HSC, lors de l’exercice 2020-2021. Andy Delort avait inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives, quand Gaëtan Laborde avait bouclé l’exercice avec 18 buts et 9 passes décisives, Ligue 1 et coupe de France confondues. Mais la complicité entre ces deux joueurs tarde à se mettre en place à l’ OGC Nice.

OGC Nice Mercato : Gaëtan Laborde reconnait son manque de réussite

Après trois mois chez les Aiglons, le nouveau N°24 niçois n’a pas encore trouvé ses marques sous les ordres de Lucien Favre. En 14 matchs disputés en Ligue 1, il a inscrit 5 buts, sans aucune passe décisive. En Ligue Europa Conférence, il n’a marqué qu’un but en 6 apparitions. Victime d’une entorse interne du genou, Andy Delort, lui aussi, reste bloqué à 5 réalisations en 12 matchs joués, depuis son dernier but contre l’AJ Auxerre (16 octobre).

Une situation dont ne se satisfait pas, évidemment, la recrue estivale phare de l’ OGC Nice en 2022. « Bien sûr, parce que je veux toujours marquer plus et être plus décisif. J’ai tapé 4 fois les barres et les poteaux depuis que je suis là […] . Ce manque de réussite […] , c’est le football. Le but, c’est de continuer à travailler tous les jours pour que la balance bascule en notre faveur. »