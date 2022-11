OGC Nice Mercato : Le sort de Lucien Favre scellé au Gym

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 02:12

L’avenir de Lucien Favre est de nouveau au cœur des spéculations à l’ OGC Nice. Aux dernières nouvelles, la direction du Gym a tranché.

Cinquième de Ligue 1 au terme de la saison écoulée et finaliste malheureux de la Coupe de France, l’ OGC Nice réalise une première partie de saison poussive. À la trêve le club azuréen ne pointe qu’à la 9e place au classement. L’OGCN reste également engagé en Ligue Europa Conférence. Les Aiglons attendent son prochain adversaire en C4 parmi les barragistes de la compétition. Alors qu’une nouvelle trêve est imposée en raison de la Coupe du monde, l’avenir de Lucien Favre fait de nouveau parler en Côte d’Azur. Le futur du technicien suisse faisait l’objet de spéculation en début de saison lorsqu’il peinait à aligner les résultats avec le club azuréen.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre fixé sur son sort à l’OGCN

Selon les informations de L’Équipe, la direction de Nice a tranché concernant l’avenir du technicien âgé de 65 ans. Le quotidien sportif croit savoir que ses jours ne sont pas autant menacés. Surtout que le Gym reste invaincu depuis sept rencontres. La source confirme à ce sujet que les dirigeants niçois auraient de nouveau conforté leur entraîneur en fin de semaine. De quoi ravir le principal intéressé au moment où l’OGCN s’apprête à reprendre les entraînements. Un match amical est notamment prévu entre les Aiglons et l’Atalanta Bergame le 17 décembre. Nice effectuera ensuite son retour à la compétition le 28 décembre avec la réception du RC Lens.

Dauphin du PSG, le club nordiste est l’une des équipes en forme du championnat. Les Sang et or restent sur cinq victoires de rang en championnat avant de se rendre à l’Allianz Riviera. Le Gym a aligné deux victoires et trois nuls sur la période, dont un dernier nul contre l’Olympique Lyonnais (1-1).