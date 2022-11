FC Nantes : Kita fait un cadeau aux supporters du FCN avant la Juve

Publié par Enzo Vidy le 29 novembre 2022 à 18:09

Après avoir appris que la tribune Loire serait ouverte, Waldemar Kita fait un cadeaux aux supporters du FC Nantes avant la Juve.

Hier soir, les supporters du FCN ont eu le bonheur d'apprendre que l'UEFA était revenue sur sa décision en décidant de lever le huis-clos partiel infligé à la tribune Loire pour la réception de la Juventus. Dans un communiqué officiel publié hier soir, le FC Nantes a salué cette bonne nouvelle. "Le FC Nantes se réjouit de pouvoir accueillir pleinement ses supporters et de partager avec eux ce bel évenement." Toutefois, l'UEFA a décidé de maintenir l'amende de 50 000 euros qu'elle a infligée aux Canaris suite à l'usage des nombreux engins pyrotechniques à l'occasion du match entre le FC Nantes et Qarabag lors de la victoire 2-1 des Nantais le 27 octobre dernier. Cette annonce a été vécue comme un véritable soulagement chez les fervents supporters du FCN, qui rêvent de pouvoir vivre un exploit de leur équipe face à la Vieille Dame au printemps prochain.

FC Nantes-Juventus : Les tarifs devraient être largement abordables

Autre bonne nouvelle pour les amoureux du FC Nantes. Les premières informations concernant le prix des billets pour la rencontre face à la Juventus sont tombées, et la politique tarifaire appliquée sur cette rencontre semble plutôt basse, ce qui signifie que les prix seront très abordables pour pouvoir s'approprier une place. Pour les abonnés, le tarif ne dépassera pas les 22 euros et l'équivalent de la moitié des places disponibles à la Beaujoire seront à moins de 40 euros pour cette affiche de prestige. L'ambiance promet d'être magique à Nantes le 23 février prochain entre Canaris et Turinois. Il faudra cependant être à l'affût pour décrocher un billet, car la demande risque d'être extrêmement élevée, et il n'y aura malheureusement pas de places pour tout le monde.