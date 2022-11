FC Nantes : La bonne nouvelle pour le FCN avant la Juventus

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 01:33

Une bonne nouvelle est tombée pour le FC Nantes, ce lundi, concernant le match contre la Juventus, en 16es de finale retour de la Ligue Europa.

La Commission de discipline de l’UEFA avait rendu une décision en première instance, le 15 novembre, à l’encontre du FC Nantes, relative au match contre Qarabag au stade de la Beaujoire (2-1). L’instance suprême du football européen avait décidé de la fermeture de la tribune Loire contre la Juventus Turin en 16es de finale, le 23 février 2023, en plus d’une amende de 50 000 euros.

Le FCN avait été sanctionné à cause de ses supporters. Ils avaient fait usage d’engins pyrotechniques (fumigènes et feux d’artifice) en tribune Loire le soir de la 5e journée de Ligue Europa, contre le club azerbaïdjanais. Dans la foulée de la décision officielle de l’UEFA, la direction du FC Nantes avait fait savoir, dans un communiqué, qu’elle va interjeter appel de cette décision. Et la requête des Nantais a été prise en compte.

FC Nantes : La tribune Loire de la Beaujoire sera finalement ouverte contre la Juventus

En effet, l’UEFA a levé le huis clos partiel infligé aux Canaris. Concrètement, la tribune Loire du Stade de la Beaujoire sera ouverte pour le match FC Nantes - Juventus FC, le 23 février (18h45), lors du match retour de barrages de la Ligue Europa. « Réunie ce lundi, la Commission d'Appel de l'UEFA a maintenu l'amende infligée au club, mais a assorti la fermeture de la tribune Loire d'un sursis. En conséquence, la tribune Loire sera bien ouverte aux supporters pour cette affiche de prestige. Le FC Nantes se réjouit de pouvoir accueillir pleinement ses supporters et de partager avec eux ce bel événement », a communiqué le club de Loire Atlantique, sur son site internet. Une bonne nouvelle pour les milliers de supporters des Canaris, impatients de prendre part au match contre la Vieille Dame.