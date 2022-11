ASSE : Une nouvelle dramatique tombe à l'AS Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 13:11

Dans un contexte sportif relativement pesant du côté de l' ASSE, une nouvelle dramatique est tombée ce mercredi à l'AS Saint-Etienne.

C'est une information dont se serait bien passée l'AS Saint-Etienne. Tôt ce matin, le club stéphanois a appris la disparition d'une figure marquante de l' ASSE, Nello Sbaïz, et a publié l'information à travers un communiqué officiel. "L'AS Saint-Etienne a appris avec tristesse la disparition d'Antonello Sbaïz. Le défenseur surnommé "Nello" s'est éteint hier, lundi 28 novembre, à l'âge de 81 ans." Formé à l'ASSE, Antonello Sbaïz a disputé son premier match en 1960 avec les Verts et sera resté pas moins de 7 années dans le Forez.

Durant cette période, le joueur italien remportera de nombreux titres avec l'AS Saint-Etienne. En 1962, il glane la Coupe de France avec les Verts, avant de remporter un titre de Champion de D2 un an plus tard et deux titres de Champions de D1 en 1964 et 1967.

ASSE : Nello Sbaïz, joueur historique de l'AS Saint-Etienne

En plus des nombreux titres qu'il a remportés avec l'AS Saint-Etienne, le défenseur italien était avant tout un très bon joueur sur le terrain et a même disputé deux rencontres de Coupe d'Europe comme le précise le communiqué de l'ASSE. "Régulier dans ses performances, joueur de devoir et homme de l’ombre du dispositif de Jean Snella, il disputera également deux rencontres de Coupe d’Europe des Clubs Champions." Durant ses belles années chez les Verts, Nello Sbaïz a disputé 187 rencontres avec l'AS Saint-Etienne, et a inscrit un total de 3 buts.

Après son passage à l'ASSE, Nello Sbaïz s'est engagé du côté de Lorient en tant que joueur, avant de devenir entraîneur, directeur sportif puis directeur du centre de formation du FC Lorient.