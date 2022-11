RC Strasbourg Mercato : Stéphan dévoile sa priorité pour cet hiver

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2022 à 21:44

Le RC Strasbourg sera actif lors du mercato hivernal. L’entraîneur Julien Stéphan a même déjà une priorité en tête pour son prochain recrutement.

Véritable surprise la saison dernière, le RC Strasbourg était parvenu à décrocher la 6e place de Ligue 1 en produisant un football de qualité et très efficace en attaque. L’entraîneur Julien Stéphan espérait ainsi poursuivre sur cette belle dynamique, mais les choses ne se passent pas comme il l’espérait, le Racing Club de Strasbourg ayant réalisé une première partie de saison catastrophique. Les Alsaciens pointent actuellement à la 19e place de Ligue 1 après 15 journées. Une situation inquiétante pour bon nombre de supporters alsaciens, mais aussi les dirigeants du club.

RC Strasbourg Mercato : Julien Stéphan espère recruter de nouveaux pistons

Le président du RCSA,Marc Keller, expliquait récemment qu’il compte bien mettre les bouchées doubles pour permettre au club de se maintenir en Ligue 1 cette saison. Le dirigeant strasbourgeois promet que des efforts seront faits dès cet hiver en matière de recrutement pour permettre aux Alsaciens de sortir de la zone de relégation. D’ailleurs, il y a un poste qui sera sans doute la priorité de la direction du RCSA cet hiver.

Dans une interview accordée au média Alsa'Sports, Julien Stéphan a notamment souligné l’importance d’avoir des joueurs de côtés efficaces et capables de faire la différence dans leur couloir. « C’est peut-être lié aux conditions météorologiques, il fait assez chaud et il y a une humidité assez importante. Mais ce Mondial confirme aussi l’importance d’avoir des joueurs de vitesse et de percussion dans le foot de haut niveau. Ce sont eux qui font des différences et qui sont les plus impactants », a-t-il indiqué.

Julien Stéphan aimerait avoir ce genre de pistons efficaces avec de grosses qualités de dribble au sein son effectif pour la suite de la saison. L’entraîneur du RC Strasbourg envoie par ailleurs un message fort à ses dirigeants sur la nécessité de recruter ce type de joueurs dès cet hiver. Il ne serait donc pas étonnant de voir un nouveau piston débarquer en Alsace lors du prochain mercato. Plusieurs pistes seraient déjà explorées dans ce sens, même si aucun nom n’a encore fuité.