Coupe du monde : Un gros renfort pour le Maroc face au Canada

Publié par Jules le 30 novembre 2022 à 16:00

Jeudi, le Maroc affronte le Canada dans un match déterminant en vue de la qualification des hommes de Walid Regragui pour les 8es de finale du Mondial.

Le Maroc sera très bientôt fixé sur son sort. En effet, ce jeudi, les Lions de l'Atlas affrontent le Canada pour leur dernier match de poule. Alors que les Canucks sont d'ores et déjà éliminés de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Marocains ont de bonnes chances de se qualifier en huitièmes de finale, voire de finir premier de leur poule. Ce serait un exploit de leur part, eux qui comptent la Belgique et la Croatie dans leur groupe.

Pour cela, le Maroc doit battre le Canada jeudi soir et espérer un résultat favorable lors du match entre la Belgique et la Croatie. Quoi qu'il arrive, une victoire des Marocains leur assurerait de poursuivre leur compétition et d'accéder à la phase suivante de ce Mondial 2022. Pour ce faire, les Marocains pourront compter sur un renfort de taille face aux Canadiens.

Coupe du monde : Le Maroc pourra compter sur Yassine Bounou pour ce match

Pour affronter le Canada, le Maroc devrait pouvoir compter sur Yassine Bounou, le gardien titulaire habituel des Lions de l'Atlas. Remplacé juste avant la victoire face à la Belgique dimanche, le portier du FC Séville devrait logiquement retrouver sa place dans les cages marocaines. Un renfort de poids puisque le gardien marocain est considéré comme l'un des tous meilleurs du championnat espagnol.

En conférence de presse, ce mercredi, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc a assuré que Yassine Bounou "allait mieux" et que le gardien "était prêt". Le retour du portier sévillan laisse donc imaginer que ce sera bien lui qui sera titulaire face au Canada pour ce match si important des Lions de l'Atlas.

Où regarder Canada-Maroc en streaming ?

Le match opposant le Canada au Maroc sera le dernier match du groupe F. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h et sera à suivre sur Bein Sport 1.