PSG Mercato : Lionel Messi prend une décision radicale pour son avenir

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 18:13

Alors que son contrat avec le PSG se termine au mois de juin prochain, Lionel Messi a pris une décision radicale pour son avenir.

C'est un dossier qui commence à agiter le PSG en coulisse. Arrivé à Paris le 10 août 2021, Lionel Messi est proche de la fin de son contrat avec le club de la capitale. Lors de sa signature, il s'était engagé sur un contrat portant sur deux ans, ce qui signifie que la Pulga sera libre au mois de juin prochain.

La priorité pour les dirigeants parisiens concerne ainsi la prolongation du récent champion du monde argentin. Il y a quelques semaines de cela, tout semblait être en très bonne voie pour voir Lionel Messi poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain. Un accord de principe avait même été établi entre le numéro 30 du PSG et la direction, d'après les informations du Parisien et de RMC, pour rester un an de plus à Paris. Mais d'après les dernières tendances sur ce dossier chaud du mercato parisien, la donne aurait changé, et Lionel Messi ne serait plus enclin à continuer de fouler la pelouse du Parc des Princes.

PSG Mercato : Lionel Messi ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, Lionel Messi ne souhaiterait plus continuer l'aventure avec le PSG malgré l'accord de principe évoqué le 22 décembre dernier entre les deux parties. En effet, le journaliste précise que l'ancien barcelonais aurait changé d'avis après sa victoire en Coupe du monde, et va même plus loin en affirmant que Lionel Messi réfléchirait d'ores et déjà à d'autres options pour la suite de sa carrière.

Pour rappel, l'Arabie saoudite lui fait les yeux doux depuis plusieurs jours, et est prête à lui offrir un contrat démentiel au club d'Al-Hilal qui est le grand rival d'Al-Nassr où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Si un départ de l'Europe ne semble pas être d'actualité pour la Pulga, il n'est pas impossible qu'il change d'avis rapidement. Quoi qu'il en soit, son avenir ne devrait pas se poursuivre au PSG.