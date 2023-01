PSG : La compo pleine de surprises du Paris SG face à Ronaldo

Publié par Thomas le 19 janvier 2023 à 10:10

Ce jeudi, le PSG affronte en amical une équipe composée des meilleurs joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal. Découvrez la compo de Paris.

Après sa douloureuse défaite contre le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain retrouve les terrains ce jeudi, bien loin de l’hexagone, pour affronter un mélange de deux équipes saoudiennes, Al-Hilal et Al-Nassr, dans le cadre d’une tournée promotionnelle. Si le timing pose forcément question à quelques jours d’une rencontre de Coupe de France, ce voyage au Moyen-Orient permettra au club de la capitale d’empocher une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Outre les quelques opérations marketing réalisées sur place, c’est bien l’opposition entre l’équipe de Lionel Messi et celle de Cristiano Ronaldo qui rapportera un joli pactole aux caisses parisiennes.

Récemment débarqué à Al-Nassr, après des mois de conflit avec Manchester United, CR7 va ainsi rencontrer, probablement pour la dernière fois, son rival de toujours qui connaît une dynamique bien différente que celle du Portugais. Champion du monde avec l’Argentine en décembre, La Pulga vise désormais la Ligue des Champions avec le PSG, pour empocher un potentiel 8e Ballon d’Or qui lui tend les bras.

PSG : Une équipe remaniée mais avec la "MNM" pour défier Ronaldo

Pour ce déplacement de quelques jours, Christophe Galtier a décidé de convoquer 20 joueurs dont plusieurs Titis comme El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi ou encore Warren Zaïre-Emery. Ce match à tendance promotionnelle ne devrait pas être d'une grande préparation sportive pour le Paris SG, néanmoins, le club devrait tout de même aligner plusieurs de ses cadres dont son trio offensif Messi-Mbappé-Neymar.

À en croire les informations de L’Équipe, la "MNM" devrait débuter contre l’équipe hybride saoudienne, probablement pour combler les supporters qui auront, pour certains, payer quelques milliers d’euros leur place au stade. Au milieu, Christophe Galtier pourrait innover avec un Marco Verratti laissé au repos. Hier, lors de l’entraînement à Doha (Qatar), le coach du PSG a notamment testé un trio Soler-Ruiz-Sanches dans l’entrejeu, qui pourrait être aligné ce jeudi. Notons que dans cette équipe, Keylor Navas assurait les buts parisiens, de quoi peut-être annoncer la titularisation du Costaricien ce soir.

Compo probable du PSG contre Riyadh :

Gardien : K. Navas

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, S. Ramos, J. Bernat

Milieux de terrain : F. Ruiz, R. Sanches, C. Soler

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar