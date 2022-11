FC Barcelone Mercato : Le Barça scelle l'avenir de Frenkie de Jong

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 21:14

Longtemps annoncé sur le départ, le milieu néerlandais Frenkie de Jong est désormais fixé sur son avenir au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a entamé une restructuration de l’effectif de Xavi l’été dernier et plusieurs joueurs sont arrivés. Dans le même temps, la direction du Barça a fait le ménage en se séparant notamment de Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ou encore Oscar Mingueza. Les Blaugranas souhaitaient également sacrifier Frenkie de Jong pour renflouer les caisses du club, mais les dirigeants catalans se sont heurtés à la fermeté du joueur. L’international néerlandais ne souhaitait pas quitter le FC Barcelone pour signer à Manchester United ou à Chelsea. Trois mois plus tard, Frenkie de Jong est désormais un cadre du vestiaire et le Barça aurait changé son fusil d’épaule.

Interrogé au micro de la RAC1, le directeur sportif du FC Barcelone s’est exprimé sur l’avenir de Frenkie de Jong en Catalogne. Jordi Cruyff a déclaré : « Le départ est une option à écarter. » Les Blaugranas souhaiteraient désormais proposer un nouveau contrat à Frenkie de Jong. Ce nouveau bail permettrait au Barça de réduire sa masse salariale et d’éviter de payer les 17 millions d’euros de prime à Frenkie de Jong. Reste à savoir si l’ancien prodige de l’Ajax acceptera cette proposition.

Le directeur sporif du FC Barcelone s’est également exprimé sur le fair-play financier et l’éventuelle interdiction de recrutement. Jordi Cruyff a déclaré : « À ce jour, nous ne pouvons pas signer en hiver. La situation a changé en raison d'une foule de choses qui se combinent et rendent le fair-play difficile. Ce n'est pas le départ d'un joueur qui va tout résoudre. Il existe plusieurs solutions différentes, avec un départ ça n'en vaut pas la peine. » Les Blaugranas devront donc vendre plusieurs joueurs lors du mercato hivernal avant de pouvoir se renforcer. Le Barça souhaiterait vendre Franck Kessié, Memphis Depay et Hector Bellerin.