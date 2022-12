OM Mercato : Marcus Thuram fixe ses conditions pour signer

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2022 à 11:15

En fin de contrat avec le Borussia M'Gladbach, Marcus Thuram est courtisé par l’ OM. Le Français a même fixé ses exigences pour qu’un transfert se réalise.

Convoqué en Equipe de France pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Marcus Thuram semble se rapprocher au fur et à mesure d’un départ du Borussia Mönchengladbach. Le club allemand ne souhaite pas se séparer de son attaquant français, mais pourrait y être contraint. Et pour cause, le joueur de 25 ans refuse pour le moment de prolonger son contrat expirant en juin prochain. Malgré les différentes propositions de sa direction, il maintient sa position inchangée.

Face à cette situation, le Borussia M'Gladbach se retrouve dos au mur, et va devoir penser à céder son joueur dès cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour le recruter. En quête de renfort offensif pour épauler Alexis Sanchez dans la suite de la saison, l’Olympique de Marseille a rapidement manifesté son intérêt pour Marcus Thuram.

OM Mercato : Marcus Thuram a des exigences salariales élevées

Présent au Qatar, le président marseillais Pablo Longoria et son équipe auraient entamé les premières manœuvres pour s’offrir ses services. Sauf que cette opération s’annonce très compliquée. En effet, le mondialiste tricolore, qui a de belles années devant lui, a des demandes assez élevées. Il réclamerait, selon les informations obtenues par le journaliste Ignazio Genuardi, un salaire d'environ 10 millions d'euros par an avant de rejoindre son prochain club. C’est pour cette raison que l’ OM semble un peu distancé sur cette piste offensive.

À la recherche d’un nouvel avant-centre, le Bayern Munich semble ainsi tenir la corde pour la signature de Marcus Thuram. Même si le club bavarois n’est pas réputé pour être le plus dépensier sur le marché des transferts, pour ce genre d’opération, le champion en titre de la Bundesliga ne devrait pas hésiter à mettre la main à la poche. Arsenal et l’Inter Milan et Tottenham seraient aussi embuscade sur cette piste. Les Spurs ont démontré qu’ils avaient frappé très forts sur le marché des transferts. Il ne faudrait donc pas mettre de côté un possible retournement de situation dans ce dossier où tout reste encore possible.