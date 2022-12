FC Lorient Mercato : Le FCL boucle une signature en défense

Publié par Enzo Vidy le 01 décembre 2022 à 12:58

Après une bonne première partie de saison, le FC Lorient souhaite se renforcer et a déjà bouclé une signature en défense ce jeudi.

5e du championnat de Ligue 1 à l'issue de la première partie de saison, le FC Lorient a vécu trois premiers mois absolument incroyables avant de s'essouffler un peu sur la fin. Depuis le 9 octobre et une victoire 2-1 à Brest, les Merlus ont concédé trois matchs nuls et deux défaites dont une face au Paris SG à domicile. Autre petit bémol, la blessure de Laurent Abergel survenue à Brest, et qui est l'une des raisons de la méforme lorientaise sur la fin de première partie de saison. Toutefois, le bilan reste extrêmement positif pour Régis Le Bris et ses hommes, qui vont devoir redoubler d'effort dès la reprise de la Ligue 1 le 29 octobre prochain. Et pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour la suite des évènements, le FCL a officialisé ce jeudi une signature en défense.

FC Lorient Mercato : Julien Laporte prolonge jusqu'en 2025 à Lorient

Arrivé l'été 2019 en provenance de Clermont, Julien Laporte fait partie des satisfactions de la première partie de saison lorientaise. Le défenseur central de Lorient a disputé la totalité des rencontres de Ligue 1 en tant que titulaire et s'est montré à la hauteur au sein de l'arrière-garde des Merlus. Ce jeudi, le FC Lorient a annoncé la prolongation de son joueur pour deux saisons supplémentaires avec le FCL, jusqu'en juin 2025. Sur le site officiel du club, le défenseur de 29 ans n'a pas caché sa satisfaction.

"Je suis très heureux et fier de poursuivre avec le FC Lorient sur la durée. C’est un club dans lequel je me sens très bien, au sein duquel j’ai trouvé un véritable épanouissement professionnel et personnel. Prolonger avec les Merlus était un objectif pour moi et je suis ravi que cela intervienne aujourd’hui." Après 106 matchs disputés avec les Merlus depuis son arrivée, Julien Laporte va continuer d'écrire son histoire avec le FC Lorient.