OM Mercato : Le successeur de Gerson déniché en Ligue 1

Publié par Ange A. le 01 décembre 2022 à 08:14

Alors que l’avenir de Gerson semble davantage compromis à Marseille, un milieu de Ligue 1 cocherait des caches pour assurer sa succession.

Gerson n’a guère arrangé sa situation à l’Olympique de Marseille. Ce mercredi étant jour de reprise pour l’OM, le milieu brésilien quoiqu’annoncé sur le départ était attendu à La Commanderie. Mais au final, le numéro marseillais n’a pas honoré ce rendez-vous, provocant au passage l’ire de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Le milieu auriverde pousse pour son retour à Flamengo et entend forcer la main à ses dirigeants. Lesquels ne supportent pas cette dernière méprise et devraient infliger une sanction financière au Brésilien. Celui-ci aurait déjà donné son accord pour revenir à Flamengo, son ancien club. De son côté, l’OM aurait un joli coup à jouer en Ligue 1 en cas de départ du milieu auriverde.

OM Mercato : Une pépite de Ligue 1 pour remplacer Gerson à Marseille

Ancien milieu de l’Olympique de Marseille, Éric Roy est séduit par le profil d’Enzo Le Fée. Le milieu du FC Lorient compte deux réalisations et trois passes décisives en Ligue 1 cette saison. L’ancien Marseillais révèle notamment qu’il était déjà aux trousses du meneur de jeu des Merlus dans le passé. « Je suis fan de ce joueur. Tellement fan, que je l’avais mis dans une liste de jeunes joueurs à recruter lorsque j’étais à Watford en 2020 », a-t-il indiqué selon les propos relayés par Le Phocéen avant de souligner le souci d’adaptation que pourrait avoir le Lorientais en signant à l’OM.

Éric Roy s’interroge en effet si Enzo Le Fée se pliera à effectuer « du marquage individuel tout-terrain sur un adversaire direct ». Dans ce dossier, le club phocéen doit également composer avec la concurrence d’autres écuries. L’OGC Nice est notamment présenté comme un sérieux prétendant de Le Fée. Les Allemands du Bayer Leverkusen seraient également sur le coup. Encore sous contrat jusqu’en 2024, sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.