OGC Nice Mercato : Un attaquant proche de faire son retour au Gym

Publié par Enzo Vidy le 01 décembre 2022 à 16:45

Prêté au FC Séville le 1er septembre dernier, un attaquant de l'OGC Nice devrait rapidement faire son retour au Gym sous les ordres de Lucien Favre.

Recruté par l'OGC Nice le 29 août 2019 en provenance de l'Ajax contre un chèque de 20,5 millions d'euros, Kasper Dolberg vit une première partie de saison assez délicate. Prêté par le Gym du côté du FC Séville, l'attaquant danois n'a disputé que 8 rencontres avec le club sévillan et ne semble pas entrer dans les plans de Jorge Sampaoli pour la deuxième partie de saison. Ce jeudi, le média espagnol Mundo Deportivo révèle que les dirigeants de Séville souhaiteraient se séparer de l'international danois dès cet hiver en le renvoyant sur la Côte d'Azur. Éliminé mardi après-midi avec le Danemark suite à la défaite face à l'Australie, Kasper Dolberg devrait rapidement regagner l'Andalousie, afin d'être fixé sur la suite de son aventure avec le FC Séville de Jorge Sampaoli.

OGC Nice : Kasper Dolberg pourrait faire du bien à l'attaque du Gym

En manque de temps de jeu au FC Séville, Kasper Dolberg est bien parti pour faire son retour à Nice dès le mois de janvier. Malgré son manque de confiance logique au vu de ses faibles apparitions depuis son arrivée en Andalousie en septembre dernier, l'attaquant danois pourrait tout de même faire revivre le secteur offensif de l'OGC Nice.

Sur les 15 premiers matchs de championnat, les Aiglons n'ont marqué que 15 buts et font partie des attaques les moins prolifiques de cette première partie de saison. Malgré un recrutement ambitieux sur le secteur offensif avec les arrivées de Gaëtan Laborde et de Nicolas Pépé, les Niçois peinent à trouver la faille et devront impérativement régler ce problème pour la suite de leur saison. Avec 24 buts marqués en 84 rencontre, Kasper Dolberg a le talent pour briller à nouveau en attaque. S'il retrouve la confiance, il pourrait bien devenir la solution aux problèmes offensifs de l'OGC Nice.