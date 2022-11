OGC Nice Mercato : Favre sur le départ, deux noms évoqués à Nice !

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 15:22

Malgré une bonne fin de première partie de saison avec l'OGC Nice, Lucien Favre est toujours menacé. Deux noms ont déjà été évoqués pour le remplacer.

9e de Ligue 1 et qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa Conférence, l'OGC Nice a réussi à relever la tête sur les dernières semaines de compétition. Pourtant, la saison des Aiglons était très mal embarquée lors des premières journées de Ligue 1. En effet, les hommes de Lucien Favre ont dû attendre le 31 août pour décrocher leurs premières victoires de la saison en championnat. Trois jours auparavant, l'OGC Nice avait été humilié à domicile par l'Olympique de Marseille en s'inclinant lourdement 3-0 à l'Allianz Riviera.

Les débuts en Ligue Europa Conférence ont également été très décevants, avec un match nul 1-1 face à Cologne lors de la première journée, marqué notamment par des incidents gravissimes entre supporters. Une semaine plus tard, le Gym ne parvient toujours pas à s'imposer du côté de Belgrade et ne ramène qu'un seul petit point de son premier voyage européen. Rapidement, l'étau s'est resserré autour de Lucien Favre qui semblait déjà condamné dès le mois d'octobre, avant de finalement rester à la tête de l'OGC Nice et de parvenir à redresser la barre. Mais ce mercredi, de nouvelles révélations ne jouent pas en la faveur de l'ancien coach de Dortmund.

OGC Nice Mercato : Deux entraîneurs dans la liste pour remplacer Favre

Si l'on en croit les informations publiées par Nice-Matin, deux entraîneurs seraient en concurrence pour succéder à Lucien Favre. D'après le journal, l'ancien entraîneur du RB Leipzig, Domenico Tedesco, serait l'un des deux candidats sur la liste pour prendre place sur le banc de l'OGC Nice. Le deuxième nom évoqué dans la presse niçoise est celui de Sabri Lamouchi, bien connu du championnat de France puisqu'il a entraîné le Stade Rennais entre 2017 et 2018. À l'heure actuelle, Lucien Favre est toujours sur le banc du Gym, mais les prochaines semaines pourraient s'avérer déterminantes pour l'avenir du coach de l'OGC Nice.