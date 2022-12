FC Barcelone Mercato : Le remplaçant de Sergio Busquets est connu

Publié par Thomas G. le 01 décembre 2022 à 20:45

Mis sous pression par les velléités de départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait pris une grande décision concernant son successeur.

Les dirigeants du FC Barcelone s’activent en coulisse depuis plusieurs mois pour trouver un remplaçant digne de ce nom à Sergio Busquets. Le milieu espagnol devrait quitter le Barça en fin de saison après plus de 15 ans passés au club. Le champion du monde 2010 souhaite découvrir un nouveau challenge en s’engageant avec l’Inter Miami en MLS. Une nouvelle page de l’histoire des Blaugranas va donc se tourner après le départ à la retraite de Gerard Piqué.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait pris une décision concernant le successeur de Sergio Busquets. Les dirigeants du Barça ont multiplié les pistes ces dernières semaines, Martin Zubimendi, Ruben Neves, Enzo Fernandez ou encore Ilkay Gundogan étaient notamment pistés. Le média espagnol indique que l’heureux élu devrait être le milieu allemand de Manchester City. À 31 ans, Ilkay Gundogan est un joueur expérimenté qui a l’expérience des grand rendez-vous et une qualité technique suffisante pour jouer au Barça. L’international allemand est en fin de contrat en juin prochain et sa situation contractuelle devrait faciliter son éventuelle signature en Catalogne. Le FC Barcelone va néanmoins devoir faire face à la concurrence du PSG, de Manchester City et d’Arsenal sur ce dossier.

FC Barcelone Mercato : Ilkay Gundogan pourrait chambouler les plans du Barça

Ilkay Gundogan est un milieu relayeur, habitué à évoluer dans un milieu à trois avec une sentinelle derrière lui. Son arrivée pourrait pousser Xavi à repositionner Frenkie de Jong devant la défense. Depuis son arrivée au Barça en 2019, l’international hollandais souhaiterait évoluer dans cette position. La potentielle arrivée d’Ilkay Gundogan et le départ de Sergio Busquets pourraient permettre à Frenkie de Jong de retrouver son poste de prédilection. La signature du capitaine de Manchester City serait un gros coup pour le Barça qui affaiblirait un concurrent à la victoire en Ligue des Champions. Le milieu de 31 ans serait la deuxième recrue estivale des Blaugranas après Inigo Martinez.