FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets envoie un message au Barça

Publié par Thomas G. le 01 décembre 2022 à 14:45

Annoncé partant depuis plusieurs mois, le champion du monde Sergio Busquets serait désormais fixé sur son avenir au FC Barcelone.

C’est le feuilleton qui anime le FC Barcelone depuis plusieurs mois, la légende du club, Sergio Busquets, est en fin de contrat en juin prochain et son avenir est toujours incertain. Le milieu espagnol se dirigeait dans un premier temps vers un départ libre en fin de saison. Ses performances ont ensuite convaincu les Blaugranas de lui offrir un nouveau contrat. Reste à savoir si Sergio Busquets souhaite poursuivre l’aventure dans son club formateur à 34 ans.

Selon les informations du journaliste catalan, Xavi Campos, le champion du monde 2010 aurait décliné toutes les offres de prolongation du Barça. Sergio Busquets souhaiterait découvrir un nouveau challenge en signant en MLS dans le club détenu par David Beckham, l’Inter Miami. Le capitaine du FC Barcelone pourrait rejouer avec Lionel Messi qui est également dans le viseur du club de MLS.

Les Blaugranas n’ont pas encore dit leur dernier mot, après la Coupe du monde, les discussions vont reprendre pour tenter de convaincre Sergio Busquets de rester une saison de plus. Xavi et la direction du Barça estiment que l’international espagnol est toujours un taulier et sa présence dans l’effectif reste indispensable.

FC Barcelone Mercato : Le Barça cherche la perle rare

Suite à la décision de Sergio Busquets, le FC Barcelone devrait poursuivre la recherche de son successeur. Les Blaugranas ont ciblé trois candidats potentiels : Ruben Neves, Martin Zubimendi et Enzo Fernandez. Le Barça devra néanmoins trouver les ressources financières pour financer ce transfert sous peine d’être sanctionné par la Liga.

Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient vendre plusieurs éléments lors du mercato hivernal pour préparer le mercato estival. Ces ventes permettront aux Blaugranas de pouvoir se renforcer massivement cet été et de remplacer Sergio Busquets. En plus d’un milieu de terrain récupérateur, le Barça pourrait également tenter de recruter l’ailier de Manchester City, Bernardo Silva.