OL Mercato : Un buteur passe aux aveux après son départ de Lyon

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 03:15

Parti de l’ OL lors du dernier mercato, un jeune attaquant est revenu sur son départ de Lyon pour rejoindre un club de National.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais n’a pas été autant agité comme annoncé. L’ OL n’a bouclé qu’une seule grosse vente avec le départ de Lucas Paqueta. Le milieu brésilien découvre la Premier League cette saison avec West Ham. Les Hammers ont déboursé près de 43 millions d’euros hors bonus pour boucler le transfert de Paqueta. D’autres éléments bankables annoncés sur le départ comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé, dont les contrats arrivent d’ailleurs à expiration, sont restés à quai. Le club rhodanien a également procédé à une autre opération en attaque. Les Gones ont de nouveau acté le départ de Yahya Soumaré. Déjà prêté à Annecy la saison dernière, le jeune ailier lyonnais évolue cette saison en National. En conférence de presse, le Baby-Gone est revenu sur son nouveau départ de Lyon.

OL Mercato : Les raisons du départ de Yahya Soumaré de Lyon

L’ailier âgé de 22 ans a justifié son nouveau départ de l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Après Dijon et Annecy, Yahya Soumaré défend les couleurs de Bourg-en-Bresse cette saison pour une raison particulière. « Je trouvais que c’était mieux de repartir. J’avais besoin de jouer des matchs, ce qui n’avait pas été le cas la saison dernière. Quand Bourg est venu, je n’ai pas hésité et je suis venu directement », a-t-il confié selon les propos relayés par Olympique-et-Lyonnais.

Dans sa sortie, le jeune attaquant prêté par les Gones ne cache pas son épanouissement avec le pensionnaire de National. Il reste notamment sur trois titularisations de suite avant l’affiche contre Le Mans ce vendredi comptant pour la 14e journée. « Je commence à enchaîner les matchs depuis quelques semaines. L’objectif est de faire une grosse saison et de bien jouer et on verra après », a indiqué l’ailier encore sous contrat jusqu’en 2024 avec l’ OL.