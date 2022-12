ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne va signer un milieu de 18 ans

Publié par Thomas le 02 décembre 2022 à 11:45

Désireux de renforcer son effectif pour la deuxième partie de saison, l'ASSE va prochainement boucler la signature d'un jeune de son centre de formation.

De retour à l’entraînement après plus de dix jours de pause, l’AS Saint-Etienne s’est remise au travail que ce soit sur le terrain mais également au niveau de son recrutement. Dans l’optique de rapidement sortir de la zone de relégation, les Verts comptent se renforcer à petit prix cet hiver en signant quelques renforts mais également en offrant des contrats pros à plusieurs pépites du centre de formation. Et justement, le club ligérien s’apprête à boucler prochainement la signature de l’une de ses plus grandes promesses au milieu de terrain.

Comme l’indique Peuple-Vert ce vendredi, le prometteur Karim Cissé va prochainement parapher son premier bail avec l’équipe de Laurent Batlles, d’une durée de 3 saisons. Ancien joueur de Lyon-La Duchère, le milieu de terrain faisait partie des plus grands espoirs de la génération 2004 de l’AS Saint-Etienne. Une juste récompense pour un joueur dont le parcours aura été tumultueux.

ASSE Mercato : Karim Cissé voit enfin le bout du tunnel

« Je suis content, de pouvoir enfin réaliser un rêve d’enfant. Entrer dans un centre de formation était un objectif mais le plus difficile reste à venir », évoquait le milieu de terrain en juillet 2020 lors de sa signature dans la formation ligérienne. Mais si ses ambitions sont à la hauteur de son talent, le joueur a souvent vu sa progression freinée par de l’extra-sportif chez les Verts. Décisif dès ses premières rencontres en jeunes avec Sainté, Cissé intègre rapidement le groupe réserve de Razik Nedder. Seulement, il ne jouera ni avec l’équipe réserve ni avec les U19, mais participera à toutes les rencontres amicales de son équipe.

En cause, un problème de licence et de régularisation sur le sol français. Une longue traversée du désert qui devrait prendre fin ces prochains jours. Avec son passage en professionnel, le natif de Guinée devrait recevoir son statut pour jouer à la fois en équipe jeune, avec la réserve mais également en Ligue 2, sous les ordres de Laurent Batlles.