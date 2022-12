ASSE Mercato : 4 recrues attendues à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 01 décembre 2022 à 08:45

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne devrait se montrer entreprenant en termes de signatures. Selon Le Progrès, 4 signatures sont espérées à l'ASSE.

Les prochaines semaines devraient être animées du côté de l’AS Saint-Etienne. Bon dernier du championnat, le club ligérien est dans l’obligation de recruter des renforts lors du mercato de janvier pour espérer relever une équipe en perdition. Après un été tumultueux marqué par de nombreux départs mais également un recrutement tardif à certains postes, Loïc Perrin s’est entouré de deux nouveaux recruteurs, Luis de Sousa et Jean Costa, chargés de bonifier l’effectif stéphanois cet hiver. Selon le Progrès, les Verts ne devraient pas chômer après la Coupe du Monde et pour cause, plusieurs profils sont attendus à l’ ASSE et des pistes commencent déjà à voir le jour.

ASSE Mercato : Des pistons, un gardien et un attaquant attendus à Sainté

Pire défense de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne devrait logiquement connaître des modifications dans ce secteur de jeu. D’après le journal local, deux pistons de haut niveau sont ciblés par la cellule de recrutement cet hiver. Désireux d’évoluer avec trois axiaux pour la deuxième partie de saison, Laurent Batlles serait assez déçu de ses forces en présence sur les côtés et compte régler ça post-Mondial. Dans les buts également, l’ ASSE prévoit du changement. Trop irrégulier, Etienne Green est voué à redescendre dans la hiérarchie des gardiens du club, voire être vendu en janvier en cas d’offre intéressante. Les Verts ont jeté leur dévolu sur deux portiers roumains, Ionut Radu (Inter Milan) et Florin Nita (Sparta Prague).

En ce qui concerne l’aspect offensif, l’AS Saint-Etienne serait à la recherche d’un attaquant de pointe pour venir épauler Jean-Philippe Krasso, qui sera absent lors de la reprise du championnat contre Annecy, le 26 décembre prochain. Après les nombreux échecs cet été pour enrôler un 9 de haut standing, Loïc Perrin et son board souhaitent se montrer plus efficaces dans les négociations, d’autant que les options se feront logiquement plus rares sur le marché qu’il y a 6 mois. La source indique également que l’ASSE prévoit toujours d’enrôler un joker médical d’ici la reprise de Ligue 2, notamment pour espérer sortir de la zone rouge avant la trêve hivernale. De quoi entrevoir une arrivée prochaine dans le Forez.