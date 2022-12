FC Barcelone Mercato : Le Barça fonce sur un grand espoir espagnol

Publié par Thomas G. le 02 décembre 2022 à 18:15

Habitué à recruter des jeunes joueurs prometteurs ces dernières saisons, le FC Barcelone aurait coché le nom d'un prodige espagnol.

L’élimination prématurée du Barça en Ligue des Champions a de nouveau plongé le club dans la crise. La situation économique du FC Barcelone est préocuppante et la Liga pourrait interdire les Catalans de recruter. Dans cette optique, les dirigeants du Barça pourraient de nouveau se focaliser sur les joueurs en fin de contrat.

Les Blaugranas souhaiteraient recruter un nouvel espoir espagnol pour l’incorporer dans leur nouveau projet. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait intéressé par le prodige de Valence, Javi Guerra. Le milieu de terrain de 19 ans est en fin de contrat avec son club formateur et le Barça souhaiterait profiter de cette opportunité. Les Blaugranas auraient déjà pris contact avec les représentants du joueur en vue d’une arrivée cet été. Dans un premier temps, Javi Guerra évoluerait avec le Barça B avant d’avoir sa chance dans le groupe de Xavi. Le prodige de Valence est également sur les tablettes du Real Madrid. À l’instar de Pedri et Pablo Torre, Javi Guerra pourrait être au centre d’un duel entre les deux géants du football espagnol.

FC Barcelone Mercato : Le Barça mise sur les jeunes pour revenir au sommet

Le FC Barcelone a modifié sa stratégie ces dernières saisons pour recruter des jeunes talents capables de progresser au Barça. Cette politique a permis aux Blaugranas de faire signer Pedri, Ronald Araujo ou encore Pablo Torre. Ces transferts permettent aux Catalans de recruter des espoirs à moindre coût et de les inscrire dans un projet à long terme.

En parallèle, le FC Barcelone peut toujours compter sur la qualité de son centre de formation, la Masia, pour former des pépites. Cette saison, Gavi, Alejandro Balde, Ansu Fati et Eric Garcia ont pris le pouvoir et incarnent la nouvelle génération du Barça. Dans quelques années, cette nouvelle génération pourrait permettre au FC Barcelone de remporter sa 6e Ligue des Champions.