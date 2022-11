OGC Nice Mercato : Un cadre de l’OGCN en route pour La Liga

Publié par Ange A. le 04 novembre 2022 à 06:37

Au moment où des départs sont annoncés cet hiver, un milieu de terrain de l’ OGC Nice pourrait prendre la direction de La Liga.

OGC Nice Mercato : Un important ménage annoncé chez les Aiglons

Accroché par Cologne lors de la 6e journée de la Ligue Europa Conférence, l’ OGC Nice est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Le Gym a terminé en tête de son groupe et est directement qualifié pour les huitièmes de la C4. En championnat, les hommes de Lucien Favre réalisent un début de saison poussif. Vainqueurs de Lorient lors de la dernière journée, les Aiglons ne pointent qu’à la 10e place au classement. Au vu de ce début de saison contrasté, le technicien suisse s’attend à d’importants changements lors du prochain mercato d’hiver. Comme l’avait révélé Foot Mercato, le coach du club azuréen souhaite opérer un dégraissage de son effectif. Dans ce sens, il pousserait pour le départ de Mario Lemina. Le milieu gabonais disposerait d’une touche en Espagne.

Mario Lemina en route pour La Liga ?

À en croire le média spécialisé, le profil de Mario Lemina plairait au FC Valence. Le club Che ne pointe actuellement qu’à la 10e place au classement. Le club espagnol pourrait prochainement formuler une offre pour l’international gabonais (25 sélections/3 buts). Un montant de 10 millions d’euros est notamment évoqué. Un joli chèque dont ne se priverait pas l’ OGC Nice. Surtout que la valeur marchande du natif de Libreville n’est estimée qu’à 7 millions sur Transfermarkt. Annoncé sur le départ, Lemina est l’un de joueurs les plus utilisés par Lucien Favre cette saison. Il compte 15 titularisations sur ses 16 matchs pour un but et une passe décisive.

Pour rappel, Mario Lemina avait rejoint l’OGCN en 2021 contre 5,5 millions d’euros en provenance de Southampton. Son contrat chez les Aiglons expire en 2024.